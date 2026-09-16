A murit cea mai vârstnică persoană din România. Noja Paladia avea 111 ani

A murit cea mai vârstnică persoană din România. Noja Paladia avea 111 ani
Paladia Noja a murit la 111 ani
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Paladia Noja, femeia din Cugir care ajunsese cea mai vârstnică persoană în viață din România, s-a stins din viață la 111 ani și 56 de zile. Născută în urmă cu mai bine de un secol, ea a trecut prin două războaie mondiale, și-a crescut cei patru copii și a rămas activă până la vârste înaintate.

Vestea tristă a fost anunțată de administrația locală din Cugir, iar decesul a fost consemnat de Gerontology Research Group. Paladia Noja s-a născut pe 20 iulie 1915, în Cugir, și încă din copilărie a fost obișnuită cu munca. A lucrat la câmp, a îngrijit animale și și-a ajutat familia în gospodărie.

„A apus o viață de peste un secol: Orașul Cugir își ia rămas bun de la supercentenara Noja Paladia. Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în neființă la vârsta de 111 ani.”, este postarea publicată de reprezentanții orașului Cigur, pe Facebook.

La 19 ani s-a căsătorit cu Simion Noja, alături de care a avut trei băieți și o fată. Femeia era pricepută la croitorie și confecționa haine pentru familie, dar și pentru oamenii din comunitate. În schimbul muncii sale primea produse alimentare, printre care lapte, brânză și carne.

Foto: Pixabay

Noja Paradia a devenit cea mai vârstnică femeie din România

În urmă cu un an, Paladia Noja a devenit cea mai vârstnică femeie cunoscută din istoria României, iar ulterior a fost recunoscută oficial drept prima femeie supercentenară documentată în țară. În 2026, după alte decese în rândul persoanelor foarte vârstnice, a ajuns și cea mai longevivă persoană din România.

Pe 16 aprilie 2026, Gerontology Research Group (GRG) a validat oficial statutul de supercentenară al Paladiei Noja, în urma verificării documentelor privind vârsta sa. În data de 20 iulie 2026, când a împlinit 111 ani, a fost vizitată de reprezentanții administrației locale. Locuia alături de fiica sa, care o îngrijea cu sprijinul familiei.

„Parcursul său de viață a primit reconfirmarea riguroasă a organizației internaționale Gerontology Research Group (GRG), care a inclus-o în topul global al celor mai longevive persoane în viață și a atestat-o drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.
Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii.
Ne exprimăm condoleanțele sincere pentru doamna Paladia Noja și suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele.
Plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului dar și a României. Transmitem un pios omagiu unei vieți excepționale care a devenit un reper de continuitate și tărie sufletească.”, au mai scris oficialii orașului.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea folclorului! A murit maestrul Ionel Petrișoru

Ronald Koeman, în doliu! A murit soția fostului selecționer al Olandei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Elicopterul știrilor NBC s-a prăbușit! Jurnalista Eliana Moreno și pilotul au murit
Elicopterul știrilor NBC s-a prăbușit! Jurnalista Eliana Moreno și pilotul au murit
Creatorul Peppa Pig, jefuit de doi români! Radu Dogaru și Adrian Alempi au furat bunuri de 65.000 de lire
Creatorul Peppa Pig, jefuit de doi români! Radu Dogaru și Adrian Alempi au furat bunuri de 65.000 de lire
Doliu în lumea folclorului! A murit maestrul Ionel Petrișoru
Doliu în lumea folclorului! A murit maestrul Ionel Petrișoru
Milena, o româncă de 62 de ani, și partenerul ei au fost uciși de îngrijitorul lor. Bărbatul lucra pentru ei de 3 ani
Milena, o româncă de 62 de ani, și partenerul ei au fost uciși de îngrijitorul lor. Bărbatul lucra pentru ei de 3 ani
Marius Tucă Show începe joi, 17 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 17 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Criză de fonduri în Sănătate. Ce programe rămân fără finanțare
Mediafax
Criză de fonduri în Sănătate. Ce programe rămân fără finanțare
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
Gandul.ro
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Replica șocantă atribuită Regelui Charles după moartea Prințesei Diana: „O vom uita destul de curând”
Adevarul
Replica șocantă atribuită Regelui Charles după moartea Prințesei Diana: „O vom uita destul de curând”
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Mediafax
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
Click.ro
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Digi 24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
Digi24
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
Gandul.ro
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Mediafax Spania
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.