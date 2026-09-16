A murit cea mai vârstnică persoană din România. Noja Paladia avea 111 ani

Paladia Noja, femeia din Cugir care ajunsese cea mai vârstnică persoană în viață din România, s-a stins din viață la 111 ani și 56 de zile. Născută în urmă cu mai bine de un secol, ea a trecut prin două războaie mondiale, și-a crescut cei patru copii și a rămas activă până la vârste înaintate.

Vestea tristă a fost anunțată de administrația locală din Cugir, iar decesul a fost consemnat de Gerontology Research Group. Paladia Noja s-a născut pe 20 iulie 1915, în Cugir, și încă din copilărie a fost obișnuită cu munca. A lucrat la câmp, a îngrijit animale și și-a ajutat familia în gospodărie.

„A apus o viață de peste un secol: Orașul Cugir își ia rămas bun de la supercentenara Noja Paladia. Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în neființă la vârsta de 111 ani.”, este postarea publicată de reprezentanții orașului Cigur, pe Facebook.

La 19 ani s-a căsătorit cu Simion Noja, alături de care a avut trei băieți și o fată. Femeia era pricepută la croitorie și confecționa haine pentru familie, dar și pentru oamenii din comunitate. În schimbul muncii sale primea produse alimentare, printre care lapte, brânză și carne.

Noja Paradia a devenit cea mai vârstnică femeie din România

În urmă cu un an, Paladia Noja a devenit cea mai vârstnică femeie cunoscută din istoria României, iar ulterior a fost recunoscută oficial drept prima femeie supercentenară documentată în țară. În 2026, după alte decese în rândul persoanelor foarte vârstnice, a ajuns și cea mai longevivă persoană din România.

Pe 16 aprilie 2026, Gerontology Research Group (GRG) a validat oficial statutul de supercentenară al Paladiei Noja, în urma verificării documentelor privind vârsta sa. În data de 20 iulie 2026, când a împlinit 111 ani, a fost vizitată de reprezentanții administrației locale. Locuia alături de fiica sa, care o îngrijea cu sprijinul familiei.

„Parcursul său de viață a primit reconfirmarea riguroasă a organizației internaționale Gerontology Research Group (GRG), care a inclus-o în topul global al celor mai longevive persoane în viață și a atestat-o drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.

Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii.

Ne exprimăm condoleanțele sincere pentru doamna Paladia Noja și suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele.

Plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului dar și a României. Transmitem un pios omagiu unei vieți excepționale care a devenit un reper de continuitate și tărie sufletească.”, au mai scris oficialii orașului.

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