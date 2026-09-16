Tensiuni între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu la MasterChef. S-au certat în mijlocul străzii!

Tensiuni între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu la MasterChef. S-au certat în mijlocul străzii!
Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu
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Se anunță un început de sezon plin de tensiune la MasterChef România. După etapa de bootcamp și confruntările care au stabilit cine primește șorțul mult râvnit, cei 24 de concurenți rămași în competiție au intrat oficial în lupta pentru trofeu și premiul de 75.000 de euro. Prima probă pe echipe îi scoate pe participanți din bucătăria emisiunii și îi aduce într-unul dintre cele mai cunoscute puncte din București, Calea Victoriei.

Pentru concurenți, provocarea este una importantă încă de la începutul competiției. Aceștia trebuie să demonstreze că pot lucra eficient în echipă, să se adapteze rapid unei situații cu presiune ridicată și să pregătească un meniu apreciat de un public care nu are legătură cu lumea gastronomiei profesioniste.

Tensiuni între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu la MasterChef

Înainte ca degustarea să înceapă însă, atmosfera dintre cei trei chefi devine tensionată. Un schimb de replici și o dispută legată de modul în care au fost împărțite ingredientele ajung să atragă atenția. În centrul momentului se află creveții, unul dintre ingredientele pregătite pentru proba de pe Calea Victoriei.

Situația pornește de la o discuție despre cantitatea de ingrediente disponibilă și despre felul în care acestea sunt distribuite între echipe. Ceea ce pare inițial o simplă neînțelegere se transformă într-un conflict între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Florin Dumitrescu asistă la schimbul de replici, iar atmosfera din jurul bucătăriei devine rapid una încărcată.

„Ia mâna de aici, sunt pentru toată lumea. Cătăline, vorbesc serios. Nu e normal ce faci, nu ești mai cu moț ca toți. Vorbim ceva și tu o arzi aiurea în tramvai. Faci ca sezonul trecut, tu trebuie să fii mai cu moț decât fiecare, tu nu poți să faci ca toată lumea. Adică doi sunt proști și tu ești ăla deștept. Nu, ești nesimțit și atâta tot”, îi spune Sorin Bontea lui Cătălin Scărlătescu.

„El tot timpul vrea să vină să ia ingrediente de la alții. E lipsă de imaginație, ce să-i fac?”, a spus Cătălin.

Disputa scoate la iveală și rivalitatea dintre cei doi chefi, care, de-a lungul sezoanelor MasterChef, au avut numeroase momente în care au ajuns să se contrazică. De această dată, un ingredient aparent banal reușește să declanșeze o situație neașteptată chiar înainte ca echipele să înceapă să își pregătească preparatele.

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