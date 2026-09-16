Marius Tucă Show începe joi, 17 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Marius Tucă Show începe joi, 17 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
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Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

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