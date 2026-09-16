Medicul Gorban Hamid ar fi lăsat un bilet de adio. Cu ce probleme se confrunta

Medicul Gorban Hamid ar fi lăsat un bilet de adio. Cu ce probleme se confrunta
Medicul Gorban Hamid a fost găsit împușcat în propria casă.
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Gorban Hamid a fost găsit fără viață în propria locuință. Medicul stomatolog din Timișoara și-ar fi pus capăt zilelor cu o armă de vânătoare, iar înainte de a apăsa pe trăgaci ar fi lăsat un bilet de adio. Ce probleme l-ar fi determinat să recurgă la gestul extrem?

Din primele date ale anchetei, se pare că Gorban Hamid ar fi fost pasionat de vânătoare și avea permis de port-armă. Gorban Hamid a fost găsit împușcat în propria locuință, iar lângă trupul său au fost descoperite o armă de vânătoare și un bilet de adio. Potrivit informațiilor din presa locală din Timișoara, bărbatul trecuse recent printr-un divorț și se confrunta cu probleme financiare.

Gorban Hamid, un renumit medic stomatolog din Timișoara, a fost găsit fără viață în locuința sa/ sursă foto: social media

Gorban Hamid ar fi avut probleme financiare

Gorban Hamid, de originea arabă, era un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. În vârstă de 61 de ani, acesta a fost găsit fără viață în locuința sa, care se afla în vecinătate cu propriul cabinet stomatologic din cartierul Mehala. Alarma la 112 a fost dată în dimineața zilei de miercuri, 16 septembrie, de unul dintre pacienții săi. Acesta a încercat de mai multe ori să îl contacteze telefonic, însă fără rezultat. – vezi AICI.

În urmă cu doar câteva ore, pacientul a mers inițial la clinica stomatologică, apoi la locuința acestuia. În timp ce se afla în fața ușii, a apelat din nou numărul medicului și a auzit soneria telefonului răsunând din interiorul casei. Acesta s-a gândit la cel mai negru scenariu și a apelat de urgență 112. Salvatorii ajunși la fața locului au fost nevoiți să spargă ușa locuinței, iar în interior l-au găsit pe medic împușcat în cap – medicii declarând decesul pe loc.

„La data de 16.09.2026, în jurul orei 13:30, polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 61 de ani, nu mai putea fi contactat, iar telefonul acestuia se auzea sunând din interiorul locuinței, situată pe strada Ioan Plavoșin din municipiul Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului împreună cu jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș.

În interiorul imobilului a fost identificat bărbatul de 61 de ani, care prezenta leziuni la nivelul capului, aparent produse prin împușcare. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase în bazele de date, a rezultat faptul că acesta figura ca deținător legal de armă. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

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