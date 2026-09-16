Zodia afectată în plan financiar, în ultimele săptămâni din septembrie. Cristina Demetrescu: ”Nu este cea mai bună perioadă”

Previziunile astrologice generale pentru jumătatea lunii septembrie indică faptul că nativii născuți în această zodie de aer se vor confrunta cu posibile dificultăți legate de cheltuieli și presiuni al locul de muncă, care vor necesita o gestionare atentă a bugetului, potrivit specialistei în astrologie Cristina Demetrescu.

Luna septembrie 2026 marchează începutul unei etape importante pentru deciziile financiare, oportunitățile profesionale și planificarea pe termen lung. Pe măsură ce Soarele se pregătește să intre în Fecioară și Marte intră în Rac, anumite semne zodiacale s-ar putea simți motivate să-și regândească obiceiurile de cheltuire, să urmărească noi oportunități sau să-și asume un control mai mare asupra finanțelor. Conform astrologiei, aceste mișcări planetare ar putea încuraja gândirea practică, disciplina financiară și o abordare nouă a problemelor legate de bani.

Cristina Demetrescu: „Nu este neapărat cea mai bună perioadă”

Pentru cei născuți în zodia Balanță, ultimele două săptămâni din septembrie ar putea aduce o schimbare vizibilă în modul în care abordează veniturile, economiile și dezvoltarea profesională. Deși astrologia nu poate garanta o îmbogățire bruscă, ea poate oferi o perspectivă simbolică asupra oportunităților și provocărilor care ar putea apărea.

Potrivit specialistei în astrologie Cristina Demetrescu, săptămâna 14-20 septembrie vine cu schimbări importante în plan financiar. O parte dintre cei născuți în zodia Balanță trebuie să fie foarte atenți la gestionarea banilor. Mutarea, cumpărarea unei case sau asumarea unei chirii nu sunt cele mai bune decizii pentru această perioadă. Astrologa explică faptul că Venus va rămâne o perioadă îndelungată în Scorpion și va retrograda, iar acest tranzit poate aduce schimbări majore în zona banilor

„Pentru Balanță nu este neapărat perioada cea mai bună pentru mutare, achiziție de casă, chirie și așa mai departe, doar dacă este foarte urgent. Balanța economisește pe mere și cheltuie pe pere. Deci, pentru cei care sunt tineri și care vor să economisească, de exemplu, să-și cumpere o casă, ideea de a se muta, eu știu, la părinți sau la socri se dovedește la un moment dat că nu este cea mai bună idee. În general, noi cheltuim pentru libertatea noastră și intimitatea noastră.”, a spus Cristina Demetrescu la ProTV.

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Zodia care se află în mare pericol în septembrie 2026. Cristina Demetrescu: „Fac păcate. Nu le numim”