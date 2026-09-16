Jador, atac dur la adresa fostului soț al Danei Roba! Ce mesaj i-a transmis lui Daniel Balaciu

Jador a pus tunurile pe Daniel Balaciu! Cântărețul l-a criticat aspru pe fostul soț al Danielei Roba și i-a transmis un mesaj fără menajamente. Pentru artist, ceea ce s-a întâmplat este de neacceptat, iar Balaciu ar trebui să-și plece capul de rușine.

Jador nu s-a învârtit în jurul cozii și nici n-a încercat să-și ascundă indignarea după cuvinte frumoase. A spus direct ce gândește și a dus discuția într-o zonă care îl privește foarte mult: iubirea, familia și credința. Cântărețul a vorbit despre felul în care ar trebui să se poarte un bărbat cu femeia de lângă el și a făcut apel la credință. În opinia manelistului, iubirea pentru soție ar trebui să fie mai presus de propria persoană.

„Către fostul soț al Danielei Roba. Boss, Dumnezeu zice să-i faci rău nevestei tale? Dumnezeu zice să îți iubești nevasta mai mult decât te iubești pe tine. Dă-ți 20 de ciocane în cap ție și spune-mi mie cât de mult te iubești tu pe tine. Să îți fie rușine!”, a spus Jador.

Jador l-a criticat aspru pe fostul soț al Danei Roba

Jador a spus că nu poate trece peste ce a făcut Daniel Balaciu. Reamintim că, în 2023, fostul soț al make-up artistei a atacat-o cu un ciocan, iar femeia a ajuns în stare critică la spital și a fost supusă unei intervenții chirurgicale pe creier care a durat aproximativ nouă ore. Pentru fapta sa, Balaciu a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor.

„Ești prost. Dă-ți 20 de ciocane ție în cap să îți spargi capul în toate locurile și spune-ți ție, așa mi-a spus Dumnezeu. Ești nebun. Dumnezeu este iubire, iertare, binecuvântare. Cu toții știm diferența dintre bine și rău”, a mai spus Jador.

Daniel Balaciu, declarații halucinante

Daniel Balaciu și-a spus propria versiune despre dimineața în care totul a luat-o razna. Acesta a recunoscut că a lovit-o pe Daniela Roba de patru ori cu ciocanul. El consideră că doar prima lovitură a fost puternică.

„Păi i-am dat prima aici, a doua aici, aici și aici. Patru. Una, două, trei, patru. Așa îmi aduc aminte, patru. Una, două, trei, patru. Dar ultimele nu i le-am dat tare. Doar prima i-am dat tare, că mi-a dat piciorul în stomac și m-a urcat în zid. Atunci prima i-am dat-o cu putere, pe celelalte trei nu le-am mai dat așa.”, a mai spus condamnatul.

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