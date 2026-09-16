Maurice Munteanu, pus la grea încercare la Asia Express. Experiența din China i-a dat mari bătăi de cap concurentului

Participarea la „Asia Express” nu înseamnă doar probe dificile, drumuri lungi și situații neprevăzute, ci și adaptarea rapidă la obiceiurile și stilul de viață al oamenilor din țările traversate. Pentru Maurice Munteanu, aventura din China a venit la pachet cu o provocare la care nu s-ar fi așteptat: alimentația locală. Concurentul a povestit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în timpul competiției și despre modul în care mesele de peste zi i-au afectat starea de bine.

Maurice Munteanu formează o echipă cu Connie Preda în sezonul actual al emisiunii „Asia Express”, iar cei doi au reușit să rămână în competiție și să avanseze pe traseul din China. Parcursul lor nu a fost lipsit de momente tensionate, însă una dintre cele mai mari provocări pentru Maurice nu a venit neapărat din partea probelor, ci din încercarea de a se adapta gastronomiei locale.

Alimentația din China, o adevărată provocare pentru Maurice Munteanu

Ajuns într-un mediu complet diferit față de cel cu care este obișnuit, concurentul s-a confruntat cu preparate care nu s-au dovedit deloc ușor de consumat pentru el. Mâncarea întâlnită în China în timpul competiției a fost foarte diferită de alimentația sa obișnuită, iar mesele de dimineață i-au pus probleme în mod special.

Printre preparatele consumate s-au numărat diverse fierturi, dar și combinații în care ceapa avea un rol important. Pentru Maurice Munteanu, aceste alimente au fost greu de tolerat, mai ales în condițiile în care programul din cadrul emisiunii este unul extrem de solicitant.

Concurentul a explicat că are probleme cu bila, iar schimbarea bruscă a alimentației i-a creat un disconfort digestiv puternic. Situația a fost cu atât mai dificilă cu cât participanții la „Asia Express” nu beneficiază de confortul și rutina de acasă. Zilele sunt pline de alergătură, probe, căutarea transportului și a locurilor unde pot înnopta, astfel că organismul este deja supus unui efort considerabil.

Maurice a ajuns chiar să se simtă atât de rău încât a fost foarte aproape de a avea nevoie din nou de intervenția echipajelor medicale. Experiența i-a arătat cât de importantă este alimentația într-o competiție în care fiecare concurent trebuie să își păstreze energia pentru următoarea misiune.

Pe lângă problemele provocate de alimentație, aventura de la „Asia Express” a avut și o componentă emoțională pentru Maurice Munteanu. Una dintre probele desfășurate pe parcursul competiției i-a trezit amintiri legate de tatăl său și de pasiunea acestuia pentru fotbal.

În cadrul unei misiuni în care concurenții au fost puși să își demonstreze îndemânarea la fotbal, Maurice și-a amintit de perioada copilăriei și de felul în care tatăl său încerca să îl apropie de sport. Acesta a avut o legătură strânsă cu Rapid București, ocupând la un moment dat funcția de vicepreședinte al clubului, în timp ce activitatea sa profesională principală era într-un cu totul alt domeniu.

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