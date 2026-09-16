Prețul piperat plătit de Rareș Cojoc pentru un singur calcan. A gătit peștele la grătar pentru cina micuților săi

Rareș Cojoc
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Rareș Cojoc traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După divorțul de Andreea Popescu, dansatorul se bucură de micile momente alături de copiii săi. De curând, el a postat un videoclip în mediul online, în care arăta fanilor ce gătește la cererea băiatului, Ioachim.

Rareș Cojoc este unul dintre cei mai cunoscuți dansatori din România. Printre numeroasele premii pe care le-a câștigat de-a lungul timpului, acesta nu uită să se bucure de momentele petrecute cu cei mici. Acesta încearcă să le facă mereu pe plac, așa că trece la treabă.

De curând, fiul său, Ioachim, i-a cerut să îi gătească pește, cum numai el știe. El a sărit de pe ringul de dans, direct în rolul de bucătar. Pe de altă parte, costul pentru un singur calcan este colosal. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Ce a gătit Rareș Cojoc la cererea fiului său, Ioachim și cât a costat

Fostul soț al Andreei Popescu a publicat în mediul online un videoclip în care se poate observa cum pregătește el calcanul. El a pus peștele pe grătar, l-a stropit cu puțin ulei de măsline și l-a lăsat să se gătească lent. În bucătărie se afla Lorena, bona filipineză s-a apucat să facă mămăligă. Calcanul pe care l-a achiziționat a costat a costat în jur de 125 de lei/ kilogram.

Preț calcan/ sursa foto: Metro

Preț calcan/ sursa foto: Metro

„Doamnelor și domnilor, am cumpărat această frumusețe de calcan. Pun niște sare pe grătar, aici am calcanul curățat, l-am tăiat în jumătate, nu l-am scos de pe os. Am pus acolo doar ulei de măsline și sare. Acum o să iau calcanul, jumătatea asta mai groasă, o s-o pun pe plita asta. Adaug niște ulei de măsline, iar aici, domnișoara Lorena face mămăliga și mujdeiul. Ioachim de ieri mi-a spus: «tati, te rog frumos să-mi faci astăzi niște calcan, că-mi este atât de poftă», a declarat Rareș Cojoc pe Instagram.

Rareș Cojoc/ sursa foto: captură video Instagram

Rareș Cojoc/ sursa foto: captură video Instagram

Aceștia au așezat masa pe terasă, într-un decor parcă scos din basme, cu lumânări parfumate și un view de poveste. Ei au servit calcanul alături de un mujdei de usturoi, iar prin mesajul pe care l-a transmis pe pagina sa de socializare îi îndeamnă pe toți să se întoarcă la bucătăria tradițional românească.

„Deci credeți-mă, este absolut imposibil să dai greș cu acest calcan. Gustul este absolut delicios, nu întâmpinați probleme cu oasele, copiilor le place foarte mult. Este un pește gras, este un pește care crește și la Marea Neagră. Până la urmă asta cu mujdeiul și mămăliga este o rețetă românească și să ne bucurăm de tradițiile românești, de gusturile românești, pentru că sunt extraordinare”, a conchis el.

VEZI ȘI: Andreea Popescu caută bărbatul care să-i facă față! Bruneta știe exact ce își dorește de la următorul partener + Ce spune despre al patrulea copil

Iubita lui Rareș Cojoc nu s-a putut abține după dezvăluirile Andreei Popescu la Măruță. Ce înțepături i-a aplicat fostei lui Dan Alexa

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bahmu trage un semnal de alarmă după moartea Mădălinei Apostol: „Spitalele de psihiatrie sunt Cenușăreasa sistemului sanitar”
Bahmu trage un semnal de alarmă după moartea Mădălinei Apostol: „Spitalele de psihiatrie sunt Cenușăreasa sistemului sanitar”
Maluma de la Insula Iubirii le-a făcut pe plac fanilor, după valul de hate primit: „M-au zăpăcit că vor așa”
Maluma de la Insula Iubirii le-a făcut pe plac fanilor, după valul de hate primit: „M-au zăpăcit că vor așa”
Gabriela Cristea a reacționat după mesajele dure primite: „Cu mine puteți avea orice problemă, dar cu copiii mei nu”
Gabriela Cristea a reacționat după mesajele dure primite: „Cu mine puteți avea orice problemă, dar cu copiii mei nu”
Melek și-a luat fanii prin surprindere: „Până la 28 de ani, nu am avut parte de iubire cu adevărat”
Melek și-a luat fanii prin surprindere: „Până la 28 de ani, nu am avut parte de iubire cu adevărat”
Cât de mult o iubește soacra pe Vlăduța Lupău. Adi Rus: „Părinții mei au cam exagerat”
Cât de mult o iubește soacra pe Vlăduța Lupău. Adi Rus: „Părinții mei au cam exagerat”
O revistă împrumutată s-a întors la bibliotecă după 132 de ani. Ce amendă ar fi trebuit plătită
Mediafax
O revistă împrumutată s-a întors la bibliotecă după 132 de ani. Ce amendă ar fi trebuit plătită
Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse
Gandul.ro
Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști
Adevarul
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Mediafax
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
Click.ro
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Digi 24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața Victoriei. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje
Digi24
Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața Victoriei. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse
Gandul.ro
Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Mediafax Spania
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.