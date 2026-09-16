Prețul piperat plătit de Rareș Cojoc pentru un singur calcan. A gătit peștele la grătar pentru cina micuților săi

Rareș Cojoc traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După divorțul de Andreea Popescu, dansatorul se bucură de micile momente alături de copiii săi. De curând, el a postat un videoclip în mediul online, în care arăta fanilor ce gătește la cererea băiatului, Ioachim.

Rareș Cojoc este unul dintre cei mai cunoscuți dansatori din România. Printre numeroasele premii pe care le-a câștigat de-a lungul timpului, acesta nu uită să se bucure de momentele petrecute cu cei mici. Acesta încearcă să le facă mereu pe plac, așa că trece la treabă.

De curând, fiul său, Ioachim, i-a cerut să îi gătească pește, cum numai el știe. El a sărit de pe ringul de dans, direct în rolul de bucătar. Pe de altă parte, costul pentru un singur calcan este colosal. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce a gătit Rareș Cojoc la cererea fiului său, Ioachim și cât a costat

Fostul soț al Andreei Popescu a publicat în mediul online un videoclip în care se poate observa cum pregătește el calcanul. El a pus peștele pe grătar, l-a stropit cu puțin ulei de măsline și l-a lăsat să se gătească lent. În bucătărie se afla Lorena, bona filipineză s-a apucat să facă mămăligă. Calcanul pe care l-a achiziționat a costat a costat în jur de 125 de lei/ kilogram.

„Doamnelor și domnilor, am cumpărat această frumusețe de calcan. Pun niște sare pe grătar, aici am calcanul curățat, l-am tăiat în jumătate, nu l-am scos de pe os. Am pus acolo doar ulei de măsline și sare. Acum o să iau calcanul, jumătatea asta mai groasă, o s-o pun pe plita asta. Adaug niște ulei de măsline, iar aici, domnișoara Lorena face mămăliga și mujdeiul. Ioachim de ieri mi-a spus: «tati, te rog frumos să-mi faci astăzi niște calcan, că-mi este atât de poftă», a declarat Rareș Cojoc pe Instagram.

Aceștia au așezat masa pe terasă, într-un decor parcă scos din basme, cu lumânări parfumate și un view de poveste. Ei au servit calcanul alături de un mujdei de usturoi, iar prin mesajul pe care l-a transmis pe pagina sa de socializare îi îndeamnă pe toți să se întoarcă la bucătăria tradițional românească.

„Deci credeți-mă, este absolut imposibil să dai greș cu acest calcan. Gustul este absolut delicios, nu întâmpinați probleme cu oasele, copiilor le place foarte mult. Este un pește gras, este un pește care crește și la Marea Neagră. Până la urmă asta cu mujdeiul și mămăliga este o rețetă românească și să ne bucurăm de tradițiile românești, de gusturile românești, pentru că sunt extraordinare”, a conchis el.

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