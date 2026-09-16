Bunicul lui George Țucudean a murit! Ce se va întâmpla cu imperiul de milioane de euro de la Arad

Doliu în familia lui George Țucudean! Bunicul fostului golgheter a murit la 86 de ani, iar odată cu dispariția lui se ridică și o întrebare grea: ce se va întâmpla acum cu imperiul de milioane de euro construit la Arad? Gheorghe Cosma nu a fost un simplu om de afaceri. A pus pe picioare businessuri importante, a investit în mai multe domenii și a strâns în jurul numelui său o avere impresionantă.

Tragica veste a fost anunțată chiar de George Țucudean. El a spus că bunicul lui a fost un om extraordinar și că nu îl va uita niciodată. Fostul golgheter a anunțat și când va fi înmormântat omul care a făcut istorie în Arad.

„După o viață frumoasă, fericită și plină de împliniri, astăzi, 16 septembrie, Cosma Gheorghe, scumpul nostru soț, tată, bunic și străbunic, a plecat dintre noi. Ai fost pentru familia noastră un sprijin, un exemplu și un om pe care ne-am putut baza întotdeauna. Îți mulțumim pentru dragostea, grija și bunătatea cu care ne-ai înconjurat și pentru tot ceea ce ai construit și ai lăsat în urma ta. Plecarea ta lasă un gol imens în sufletele noastre, dar ne rămân amintirile, valorile pe care ni le-ai transmis și recunoștința că te-am avut alături atâția ani. Drum lin, bunicule. Dumnezeu să te odihnească în pace. Vei rămâne mereu în inimile noastre și nu te vom uita niciodată. Slujba de priveghi va avea loc la Casa Funerară Kuki – Grădiște, astăzi și joi, de la ora 19:00, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, la ora 14:00, la Cimitirul din Micălaca”, este mesajul prin care fostul golgheter a anunțat, pe Facebook, moartea bunicului său.

Bunicul lui George Țucudean a făcut milioane din afaceri

Dincolo de drama familiei, Gheorghe Cosma lasă în urmă o poveste de business care nu este deloc de ignorat. La începutul anilor 2000, omul de afaceri punea bazele companiei Cotta International, un business pornit de la producția de canapele. Și nu orice business. Compania a crescut serios, iar mobila produsă la Arad a ajuns la export în țări precum Italia, Austria, Elveția și Germania. Potrivit informațiilor apărute în presa economică, au existat ani în care aproape întreaga producție era contractată dinainte de clienții vechi.

Cu alte cuvinte, afacerea mergea, comenzile veneau, iar imperiul familiei se umfla de la an la an. Dar Cosma nu s-a oprit la canapele. Familia a avut activități și în zona hotelieră și viticolă, iar averea strânsă de-a lungul anilor a transformat familia Țucudean într-un nume greu în mediul de afaceri din Arad.

În 2021, familia Țucudean era prezentată în presa locală cu afaceri de aproximativ 23-25 de milioane de euro, fiind inclusă în topurile celor mai importanți oameni de afaceri din zonă. Iar George Țucudean nu a stat deoparte. Fostul fotbalist s-a asociat cu bunicul său în afaceri, iar Gemi Center s-a numărat printre proiectele în care cei doi au fost implicați.

Așadar, moștenirea lăsată de Gheorghe Cosma nu înseamnă doar bani sau proprietăți. În spate există companii, investiții și afaceri construite în ani de muncă. Și tocmai de aici apare marea întrebare:cum va arăta imperiul familiei după moartea lui Gheorghe Cosma și cine va duce mai departe businessurile construite de acesta?

Au băgat peste 500.000 de euro și în energie verde

Familia Țucudean a investit inclusiv în energie verde. Pe acoperișurile unor proprietăți din portofoliu, printre care Gemi Centre, Gema Superb și Masofma, au fost instalate panouri fotovoltaice. Investiția a trecut de 500.000 de euro, potrivit informațiilor furnizate de Enel X România.

George Țucudean și-a făcut, între timp, propriul nume în fotbal. A jucat la UTA Arad, Dinamo, Standard Liege, Charlton, FCSB, ASA Târgu Mureș, Pandurii, Farul Constanța și CFR Cluj. A fost campion cu FCSB, Farul Constanța și CFR Cluj și a fost golgheter în 2018 și 2019.

Cariera lui avea însă să se termine mult mai devreme decât s-ar fi așteptat cineva. În vara lui 2020, George Țucudean a decis să agațe ghetele în cui, la numai 29 de ani, după problemele cardiace cu care s-a confruntat. Fostul atacant moștenise sindromul Wolff-Parkinson-White de la tatăl său, Marius Țucudean, care fusese și el nevoit să renunțe la activitatea sportivă în 1994, la doar 27 de ani.

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