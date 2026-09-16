Bahmu trage un semnal de alarmă după moartea Mădălinei Apostol: „Spitalele de psihiatrie sunt Cenușăreasa sistemului sanitar”

Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj dur după moartea Mădălinei Apostol! Vedeta n-a venit cu vorbe de umplutură și nici nu s-a ascuns după formulări pompoase. A spus direct ce crede că se află în spatele unor asemenea tragedii și a pus reflectorul pe o problemă pe care societatea o tratează, de multe ori, cu prea multă nepăsare.

Bahmuțeanu a pornit de la cazul Mădălinei Apostol și a vorbit despre cât de ușor pot fi trecute cu vederea semnele unei suferințe pe care cei din jur nu o văd. De aici și până la un mesaj despre depresie și sănătatea mintală a fost doar un pas.

„Am citit și eu în presă, cum poate ați citit și voi, despre cazul Mădălinei Apostol, Dumnezeu să o odihnească, și despre felul în care ea a ales să plece din lumea asta, într-un mod foarte trist, și anume să își pună capăt zilelor. Mai apar și alte cazuri asemănătoare în presă. Uneori chiar la persoane foarte tinere, cum a fost fiica fostului politician Cazimir Ionescu. Și ea a ales să plece din lumea asta în același mod, la doar 22 de ani”, a spus Bahmu.

Adriana Bahmuțeanu, mesaj dur după moartea Mădălinei Apostol

De aici, vedeta a mers direct la problema care o doare. Pentru public, asemenea tragedii vin ca un trăsnet. Din exterior, nimeni nu înțelege cum poate un om să ajungă într-un asemenea punct. Numai că în spatele ușilor închise poate exista o suferință uriașă.

„Pare șocant la prima vedere pentru opinia publică. Pare ceva de neexplicat. Însă, de obicei, cei care aleg modul ăsta de a pleca din… de pe această lume suferă de tulburare depresivă majoră. Evident că pot avea și alte comorbidități, dar de regulă, ca idee, sunt oameni care își pierd interesul pentru orice fel de activitate, care trăiesc într-o tristețe profundă, pe care nu-i mai bucură nimic, care nu mai au niciun fel de emoții pozitive și care simt cumva că cerul se prăbușește deasupra lor, care nu mai au speranță că se poate fi mai bine”, a mai spus aceasta.

Și tocmai aici Bahmuțeanu a ridicat o altă problemă. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a spus că nu este suficient ca omul să ajungă la medic și să primească un tratament.

„Poate unele din aceste persoane ajung uneori la o clinică de psihiatrie, ajung să ia niște pastile, dar asta nu e tot. Doar medicația nu poate opri un episod depresiv major. Este nevoie de foarte multă psihoterapie, este nevoie de susținerea familiei și a apropiaților și da, este nevoie de foarte mulți bani. Pentru că o persoană depresivă ajunge de foarte multe ori să își piardă locul de muncă, să nu mai fie interesată de a câștiga bani și să nu găsească un job și ajunge de multe ori să nu aibă cum să își plătească aceste ședințe de psihoterapie”, a mai spus aceasta.

„Un depresiv nu poate trece singur prin calvarul acestei tulburări”

Vedeta a insistat și asupra unui lucru pe care apropiații îl pot face: să fie atenți. Uneori, schimbările apar chiar în fața lor, însă sunt puse pe seama unei perioade proaste, a oboselii sau a problemelor de zi cu zi.

„E foarte grav, este foarte trist și cred că ar trebui să conștientizăm cu toții cât de importantă este sănătatea mentală, să vedem, să observăm la cei din jurul nostru dacă au astfel de episoade, cum a fost Mădălina care a mai avut astfel de episoade, și să ajutăm pe cât putem persoana respectivă. Un depresiv nu poate trece singur prin calvarul acestei tulburări, la fel cum e foarte greu să ajuți orice bolnav cu orice boală, da, de ficat, de stomac și așa mai departe. La fel, o persoană cu tulburare depresivă majoră trebuie susținută de toți membrii familiei pe o perioadă îndelungată, până când ajunge, reușește cumva să se pună pe picioare”, a mai spus ea.

Adriana Bahmuțeanu a criticat aspru felul în care societatea îi tratează pe oamenii care au probleme psihice. De multe ori, în loc să primească o mână de ajutor, aceștia se aleg cu etichete și judecăți.

„Este trist ce se întâmplă, dar în continuare eu cred că în societatea românească se ignoră și se minimizează, iată, efectele distructive ale unor astfel de tulburări, care duc uneori până și la deces. Este trist, este păcat, pentru că acești oameni au nevoie de susținerea noastră. Au nevoie în primul rând să nu mai fie stigmatizați, arătați cu degetul, făcuți nebuni, făcuți în toate felurile, pentru că stigma, eticheta socială este cea care oprește un asemenea om să își caute vindecarea și să meargă la doctor, să meargă la terapeut. Dumnezeu să o odihnească pe Mădălina Apostol și pe toți cei care, la fel ca ea, au ales această cale fără întoarcere”, a mai spus Adriana.

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