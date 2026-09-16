De ce n-a divorțat Cati de Adi Minune, deși a recunoscut că a înșelat-o. „Întrebarea asta mi-au pus-o și copiii mei”

De ce n-a divorțat Cati de Adi Minune, deși a recunoscut că a înșelat-o. „Întrebarea asta mi-au pus-o și copiii mei”
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De ce n-a divorțat Cati de Adi Minune, deși a recunoscut că a înșelat-o
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Adrian Minune n-a făcut niciodată un secret din faptul că a mai călcat strâmb. Ba chiar, la un moment dat, manelistul a venit cu o declarație care a lăsat mască pe toată lumea: spunea că are „200 de gagici”. În tot acest timp, Cati a rămas lângă el. Fără scandaluri televizate, fără bagaje aruncate pe geam și, cel mai important, fără divorț. Acum, soția artistului a spus ce a ținut-o, de fapt, în relație.

Cati Simionescu și Adrian Minune sunt împreună de ani buni și au trei copii. Relația lor a trecut prin bune și prin rele. Chiar artistul a recunoscut că soția lui a aflat despre aventurile sale și că a avut parte de o reacție pe măsură. Cu toate astea, Cati n-a rupt relația.

De ce nu a divorțat Cati de Adrian Minune

Cati a fost întrebată direct dacă s-a gândit vreodată să-i spună adio lui Adrian Minune. Răspunsul? Nu. Soția manelistului a explicat că, în primii 18 ani, nici măcar nu au fost căsătoriți, deci nu se putea pune problema unui divorț. Dar, dincolo de acte, ea a spus că a existat un motiv mult mai puternic pentru care a ales să rămână: iubirea pe care i-o poartă lui Adrian.

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Cati a recunoscut și că subiectul a ajuns inclusiv în discuțiile cu propriii copii. Chiar și așa, spune că nu și-a imaginat viața fără bărbatul de lângă ea.

Adi Minune și Cati

Adi Minune și Cati

„Nu am fost căsătorită cu Adrian 18 ani, deci nu aveam ce să divorțez. Nu m-am gândit niciodată la divorț, pentru că mai presus de orice sunt copiii mei. Am rămas în relație, pentru că îl iubesc mai presus de viața mea. Nu cred că 100 de copii te țin alături de o persoană. Întrebarea asta mi-au pus-o și copiii mei, dar eu cred că n-am putut eu să trăiesc eu fără el”, a declarat Cati Simionescu, într-un podcast.

„Eu am 200 de gagici, nu una”

Dacă Cati a vorbit despre sentimente, Adi Minune a fost mult mai direct când a venit vorba despre escapadele lui. În urmă cu mai mulți ani, manelistul a recunoscut că nu a fost tocmai ușă de biserică în timpul relației cu Cati. Artistul a povestit chiar că soția lui a aflat despre una dintre femeile cu care fusese surprins și că nu l-a iertat cu zâmbetul pe buze. A avut parte de ceartă și chiar de câteva palme.

„Eu am 200 de gagici, nu una. Persoana alături de care am fost surprins este o doamnă care mi-a ţinut companie în acea seară. Soţia mea a aflat, m-a certat, mi-a dat câteva palme, însă nimeni nu ne va despărţi vreodată. Îmi iubesc prea mult soţia şi copiii, dar ca orice bărbat mai calc strâmb. Cu toate acestea n-o voi părăsi pe Cati nici într-o mie de ani pentru o altă femeie. Nici ea nu m-ar lăsa pentru nimic în lume şi pentru asta le mulţumesc copiilor mei”, a spus Adrian Minune.

Multă vreme, prin lumea mondenă au tot circulat zvonuri că Simona Elena Ianiță și Oana Stan ar fi avut o relație cu Adi Minune. Despre Oana s-a spus chiar că ar fi fost „amanta oficială” a manelistului. Povestea a mers și mai departe: după ce femeia ar fi fost evacuată din apartamentul din Sectorul 3 pe care Adi Minune i l-ar fi cumpărat, manelistul ar fi mutat-o într-o altă locuință, undeva în afara Bucureștiului.

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