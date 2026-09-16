Gabriela Cristea a reacționat după mesajele dure primite: „Cu mine puteți avea orice problemă, dar cu copiii mei nu”

Gabriela Cristea
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Gabriela Cristea a reacționat ferm după ce a observat o serie de comentarii lăsate de internauți la un videoclip în care apar cele două fiice ale sale. Vedeta este obișnuită cu opiniile venite din partea celor care o urmăresc în mediul online, însă de această dată atenția sa s-a îndreptat către mesajele care le vizau direct pe cele mici. Situația a făcut-o să vorbească deschis despre limitele pe care, în opinia sa, oamenii ar trebui să le respecte atunci când interacționează cu persoane publice și, mai ales, cu membrii familiilor acestora.

Gabriela Cristea este prezentă de ani buni în spațiul public și știe că expunerea vine la pachet cu opinii, critici și reacții dintre cele mai diverse. Aparițiile sale, alegerile vestimentare, modul în care își desfășoară activitatea sau conținutul pe care îl publică în mediul online au fost, de-a lungul timpului, subiecte comentate de internauți. Vedeta susține însă că există o diferență importantă între critica îndreptată către un adult și atacurile la adresa unui copil.

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Gabriela Cristea, reacție după comentariile despre fiicele sale

De această dată, lucrurile au pornit de la un videoclip în care fiicele sale au apărut în mediul online. Unele reacții primite în secțiunea de comentarii au deranjat-o pe Gabriela Cristea, mai ales pentru că, în loc să se limiteze la observații despre conținutul publicat, anumite persoane au ajuns să facă remarci despre comportamentul sau felul în care sunt crescute cele două fete.

Prezentatoarea a atras atenția asupra faptului că imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind doar fragmente foarte scurte din viața unei familii. Un videoclip de câteva zeci de secunde nu poate reda rutina zilnică a unui copil, educația pe care o primește, regulile din familie sau relația pe care acesta o are cu părinții. Din acest motiv, Gabriela Cristea consideră că etichetarea unui copil pornind de la o simplă apariție pe internet este nedreaptă.

Gabriela Cristea

„Poți să te iei de mine, poți să spui că nu-ți place când vorbesc, cum mă îmbrac, ce fac sau ce postez. Sunt adult, sunt persoană publică și pot să duc o critică. Dar de copiii mei nu te iei. Și vreau să spun lucrurile astea foarte clar, pentru că, după un video în care au apărut fetele mele, am citit câteva comentarii care mi-au lăsat și gust amar. E puțin spus. Nu pentru că cineva m-a jignit pe mine. Cu asta sunt obișnuită și știu cum stă treaba de foarte mulți ani, dar niște adulți au simțit nevoia să spună lucruri groaznice despre niște copii.

Și aici, pentru mine, se termină orice discuție despre păreri, libertate de exprimare sau „eu doar am zis ce cred”. Nu! Nu orice mizerie care îți vine să o scrii se transformă automat într-o opinie respectabilă. Când un adult stă în spatele unui telefon și începe să analizeze, să eticheteze, să ironizeze sau să jignească un copil, asta nu-mi spune despre copil ceva, ci îmi spune totul despre adultul acela.

Fetele mele sunt copii normali, sunt educate, au bun-simț, sunt iubite și sunt crescute cu reguli și cu limite. Și, surpriză, ce credeți? Așa cum se întâmplă cu toți copiii, din când în când sunt și alintate. Pentru că sunt copii. Uneori vor ceva, insistă, sunt mofturoase, uneori sunt obosite, pentru că au un program similar cu al unui adult. Se întâmplă să mai vorbească și tare și să mai facă și mutre, pentru că asta fac copiii.

Nu sunt niște roboți programați să stea drepți în fața camerei ca să mulțumească niște necunoscuți de pe internet. Te duci la mama lui și-i spui că are un copil nesuferit? Hai să fim serioși! Pentru că, în viața reală, există niște limite pe care internetul pare că le șterge din capul unora.

Un ecran nu trebuie să-ți ia din bunul-simț. Cu mine puteți avea orice problemă, dar cu copiii mei, nu. Dacă nu vă plac, treceți mai departe. Dacă nu vă place familia mea, nu ne urmăriți. Dacă un video vă irită, există scroll, scroll, scroll. Dar să intri intenționat într-un comentariu ca să rănești un copil sau un părinte prin copilul lui… mi se pare una dintre cele mai joase forme de răutate.

Și nu, aici nu o să fiu diplomată deloc, pentru că există lucruri în viață la care diplomația spune stop. Iar pentru mine, unul dintre ele este momentul în care un adult își varsă frustrările pe un copil. Așa că, repet, aveți ceva cu mine, sunt aici, dar copiii mei… Păi, lăsați-vă un like!”, a transmis Gabriela.

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Gabriela Cristea le răspunde celor care o judecă: „Nu toate părerile despre mine trebuie să devină problemele mele”

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