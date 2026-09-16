Cât de mult o iubește soacra pe Vlăduța Lupău. Adi Rus: „Părinții mei au cam exagerat”

Vlăduța Lupău și Adi Rus
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Vlăduța Lupău și Adi Rus trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Au doi copii și sunt mai fericiți ca niciodată. Soacra artistei o iubește enorm și au o relație specială.

Vlăduța Lupău și Adi Rus sunt căsătoriți din 2019. Încă dinainte să apară cei doi băieți, Iair și Isaia, cântăreața a avut o relație specială cu soacra ei, Zoe. Cele două se considerau prietene, mai ales că i-a fost Vlăduței alături în orice moment.

De curând, vedeta a povestit că, deși mai există scăpări, se înțeleg de minune. Mai mult decât atât, Adi a relatat că, în trecut, gestul părinților săi li s-a părut exagerat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât de mult o iubește soacra pe Vlăduța Lupău

Invitați în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Vlăduța Lupău și Adi Rus au fost mai sinceri ca niciodată. Ei au vorbit despre relație, familie și copii. Un subiect sensibil pe care l-au abordat a fost legătura puternică pe care o are solista cu soacra ei, Zoe.

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Aceasta spune că mereu i-a fost alături, inclusiv la concerte. O iubește și o ajută cu orice are nevoie.

„Da, am o relație foarte frumoasă, îți spun sincer, mai există și la noi scăpări. Acuma peste tot există, dar cred că Zoe la un moment dat a fost cea mai bună prietenă a mea și e. Pentru că nu știu, mă înțelege, mă iubește, m-a ajutat tare cu absolut orice. A fost alături de mine înainte să am copii. Gândește-te că soacră-mea venea cu mine la cântat. Așa să te gândești, ăla-i nivelul!”, a declarat Vlăduța Lupău la podcastul lui Măruță.

Mai mult decât atât, vedeta a explicat că multă lume spune că este mama ei. Cele două seamănă enorm, ceea ce i-a făcut pe mulți să afirme asta.

„Mereu îmi zicea lumea că ea-i mama mea, că și avem așa o asemănare fizică”, a mai adăugat ea.

Vlăduța Lupău/ sursa foto: captură video podcast Măruță

Vlăduța Lupău/ sursa foto: captură video podcast Măruță

Adi Rus: „Părinții mei au cam exagerat”

În cadrul aceluiași podcast, soțul artistei și-a amintit de un moment în care, consideră el, părinții lui au exagerat. El s-a simțit dat la o parte, în detrimentul Vlăduței.

„De ce au exagerat? Fiindcă, uite, îți dau un exemplu care a fost și nu-i glumă sau ceva. Într-o seară acum câțiva ani, când era Iair mic. Nu mai știu ce, erau ceva vinete parcă…știe că-i place. Pur și simplu, am venit de la fotbal și am zis că nu vreau. Dar, eu am plecat la fostbal și am venit cu gândul să mănânc vinetele. Cât au mai rămas, 2-3 linguri, câte mai erau acolo. Și a fost prima dată în viața vieții mele când maică-mea mi-o luat vinetele din față și a zis: «Astea i le lăsăm la Vlăduța pe când vine»”, a spus Adi Rus.

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Zi specială în familia Vlăduței Lupău. Iair a împlinit 4 ani și a avut parte de o surpriză

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