Bianca Drăgușanu, în lacrimi la priveghiul Mădălinei Apostol. Nu-și poate reveni din șoc: ”Acum, cuvintele nu au rost”

Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol
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Bianca Drăgușanu a ajuns la priveghiul Mădălinei Apostol, iar momentul în care și-a văzut prietena în sicriu a răvășit-o. Blondina a izbucnit în lacrimi și cu greu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Durerea i s-a citit pe chip, mai ales că, înainte de funeralii, nici măcar nu era convinsă că va putea să treacă printr-un asemenea moment.

Bianca Drăgușanu a cedat emoțiilor când a ajuns la priveghiul Mădălinei Apostol. Inițial, blondina a spus că nu știe dacă va avea puterea să ajungă la funeralii și să-și vadă prietena pentru ultima dată. A recunoscut că are inima făcută bucăți și că și-ar fi dorit să nu fie pusă în situația de a trece printr-un asemenea moment. Până la urmă, Bianca a ajuns la priveghi, dar durerea a fost atât de mare încât a spus clar că, în astfel de clipe, cuvintele nu-și mai au rostul.

„Am putut. Aş fi vrut să nu pot, dar am putut. Acum cuvintele nu au rost”, a spus Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO.

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Bianca și Mădălina au fost apropiate încă din perioada în care amândouă erau prezente în lumea mondenă. Au împărțit vacanțe, petreceri și multe momente personale, iar relația dintre ele a rămas apropiată chiar și după ce Mădălina a ales să se retragă treptat din lumina reflectoarelor.

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Pentru Bianca, vestea dispariției Mădălinei a venit ca un șoc. Vedeta a recunoscut că îi este aproape imposibil să vorbească și că, în mintea ei, Mădălina va rămâne femeia veselă pe care o știa.

Bianca Drăgușanu a izbucnit în lacrimi la priveghiul Mădălinei Apostol! „Cuvintele nu au rost”

Bianca Drăgușanu a izbucnit în lacrimi la priveghiul Mădălinei Apostol! „Cuvintele nu au rost”

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO.

Iar acum, ajunsă la priveghi, Bianca a avut parte de poate cea mai grea imagine: și-a văzut prietena pentru ultima dată. Emoțiile au copleșit-o, iar despărțirea de Mădălina a fost cu atât mai dureroasă după atâția ani în care cele două au fost apropiate.

„Nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”

Durerea Biancăi nu s-a oprit la vorbe. După ce a aflat vestea, vedeta a mers la biserică și a aprins o lumânare pentru Mădălina. A fost felul ei de a-i aduce un ultim omagiu unei femei care i-a fost aproape ani întregi. La scurt timp, Bianca a transmis și un mesaj în mediul online, în care și-a luat rămas-bun de la prietena sa.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Mădălina Apostol urmează să fie condusă pe ultimul drum joi, 17 septembrie, după ce programul funeraliilor a fost modificat. Trupul neînsuflețit este depus la capela cimitirului privat „Eternitatea” din București începând de marți, 15 septembrie.

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Ce a făcut Mădălina Apostol chiar înainte de tragedie. Familia la care locuia reconstituie ultimele ore din viața sa și povestește momentul în care bruneta a fost găsită fără suflare

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