Raluca Dumitru, devastată după moartea Mădălinei Apostol. Ce a dezvăluit la priveghi: ”Am rămas cu multe întrebări”

Raluca Dumitru, Bianca Drăgușanu și Claudia Stoica au ajuns la priveghiul Mădălinei Apostol, iar emoțiile le-au copleșit încă de la primele clipe. Au venit să-și ia rămas-bun, cu ochii în lacrimi. Revederea cu Mădălina, de data aceasta pentru ultima oară, le-a răvășit complet.

Vestea morții ei a căzut ca un trăsnet peste oamenii care au cunoscut-o. Mădălina a fost, ani la rând, o prezență cunoscută în lumea mondenă, iar prieteniile pe care și le-a făcut în acea perioadă au rămas, în multe cazuri, chiar și după ce a ales să se retragă din lumina reflectoarelor.

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Raluca Dumitru a avut o relație apropiată cu Mădălina în perioada în care aceasta era implicată în lumea mondenă și se ocupa de clubul Bellagio și de prezentări. Chiar dacă, după plecarea Mădălinei în America, cele două nu au mai vorbit la fel de des, legătura dintre ele nu a dispărut complet. Acum, Raluca a ajuns la priveghi cu sufletul făcut bucăți. Pentru ea, vestea a fost cu atât mai greu de înțeles cu cât spune că ultima dată când vorbise cu Mădălina aceasta îi spusese că este bine.

„Eram foarte bune prietene, dar asta în perioada în care ea avea clubul Bellagio și se ocupa de prezentări. Am mai ținut legătura și după câțiva ani, dar, într-adevăr, relația noastră s-a mai răcit când ea s-a mutat în America. Mai vorbeam, dar nu atât de des, iar ultima oară cred că am vorbit cu ea acum câteva luni și mi-a spus că este foarte bine.

Eu nu știam că ea are depresie, eu nu știam că ea a încercat să se mai omoare de câteva ori, pentru că, de fiecare dată când vorbeam, era o persoană optimistă, exact cum o știam eu, tot timpul cu zâmbetul pe buze și sărea în ajutorul oamenilor. Nu știa să spună niciodată nu. Dacă aveai nevoie de ajutor, te ajuta. Am rămas fără cuvinte și cu multe întrebări la care nu am răspuns”, a spus Raluca pentru CANCAN.

Printre cele care au trecut pe la priveghi s-a numărat și Bianca Drăgușanu. Pentru blondină, întâlnirea cu Mădălina pentru ultima dată a fost extrem de dureroasă. Cele două se știau de mai bine de un deceniu și au împărțit, de-a lungul anilor, vacanțe, petreceri și multe momente din viața personală.

Bianca a spus că nu vrea să și-o amintească pe Mădălina așa cum o vede acum, ci exact cum era în perioada în care au fost apropiate: veselă, energică și mereu în mijlocul distracției.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

Blondina a făcut și un gest pentru prietena ei. După ce a aflat vestea, Bianca a mers la Biserică și a aprins o lumânare pentru Mădălina. Mai târziu, a transmis și un mesaj pe Instagram.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Mădălina Apostol va fi înmormântată joi, 17 septembrie. Trupul neînsuflețit este depus la capela cimitirului privat „Eternitatea” din București începând de marți, 15 septembrie.

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