Descoperirea făcută în cazul lui Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat. Obiectul pe care l-au găsit polițiștii în pădurea din Iași

Viorel Oarză, cunoscut drep „Il Padrino”, a fost găsit împușcat în cap într-o pădure din comuna Holboca, județul Iași. Primele semne indică faptul că acesta ar fi încercat să își ia viața. Ce au descoperit polițiștii lângă trupul interlopului?

Alarma la 112 s-a dat marți, 15 septembrie, când Viorel Oarză (în vârstă de 51 de ani) a fost găsit în stare de inconștiență în pădurea Cenanău din Halboca, județul Iași. Fostul boxer de performanță a fost găsit împușcat în cap, însă în viață, fiind ulterior transportat de urgență la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Ce au găsit polițiștii lângă trupul interlopului Viorel Oarză

Oamenii legii au găsit lângă trupul acestuia o armă de foc, cel mai probabil cea cu care s-a tras. Obiectul a fost ridicat de către anchetatori pentru verificări, urmând să se stabilească natura acestuia și dacă a fost utilizat în incident.

Oamenii legii urmează să stabilească dacă interlopul „Il Padrino” a vrut să își curme viața sau a fost împușcat de o altă persoană. În prezent, potrivit informațiilor din presa locală din Iași, Viorel Oarză este internat în comă de gradul IV, iar starea lui de sănătate este extrem de gravă.

„Poliţia a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în pădurea din comuna Holboca, se află un bărbat care prezintă o rană la nivelul capului. În urma deplasării la faţa locului, cele sesizate s-au confirmat, fiind identificat un bărbat, de 51 de ani, care a fost preluat de echipajul medical şi transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. În proximitatea bărbatului a fost identificat un obiect ce prezintă caracteristicile unei arme, acesta fiind ridicat în vederea efectuării verificărilor şi stabilirii naturii, provenienţei şi eventualei utilizări a acestuia”, au precizat reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.

Cine este „Il Padrino” Viorel Oarză

De-a lungul anilor, numele lui Viorel Oarză a fost asociat cu lumea interlopă din Iași și din Italia. Bărbatul a devenit cunoscut odată cu inființarea primului clan mafiot – numit „Brigada” – format exclusiv din români din în zona Torino și în nordul Italiei. De altfel, porecla de „Il Padrino” i-a fost atribuită de către presa din Italia deoarece, deși se afla în spatele gratiilor, el reușea totuși să coordoneze activitățile infracționale ale clanului.

Potrivit presei locale din Iași, ultimii ani din viața lui „Il Padrino” au fost marcați de numeroase probleme cu legea. În anul 2024, el a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare – într-un dosar în care a fost implicat în 2019, după o bătaie izbucnită la un meci de box. Ulterior, Curtea de Apel a decis reducerea sancțiunii. În luna iunie 2026, interlopul a ajuns din nou în atenția autorităților după ce a fost implicat într-un scandal în trafic cu un om de afaceri.

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