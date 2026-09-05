Nuțu Cămătaru și-a făcut „prezența” la Năvodari cu Brazilianca! CANCAN.RO are imaginile unei apariții cum rar se vede

Sunt discreți și își țin viața privată departe de ochii curioșilor. Dar și atunci când își fac apariția în public, nu ai cum să-i ratezi! Nuțu Cămătaru și partenera lui de viață, Claudia Brazilianca au mers cu un grup de prieteni la un local din Năvodari, acolo unde au luat masa. CANCAN.RO are imagini rare cu cei doi!

Nuțu Cămătaru și Claudia Brazilianca au schimbat peisajul și au dat o fugă litoral. Cei doi au fost surprinși la un local din Năvodari, unde au luat prânzul în compania unui grup numeros, de aproximativ 14-15 persoane. O masă destul de mare, dar care s-a împărțit pe „tabere”.

Bărbații au stat mai mult de vorbă între ei, în timp ce femeile și-au văzut de discuțiile lor. Dacă o parte dintre cei aflați la masă au fost ceva mai gălăgioși, Nuțu Cămătaru a preferat să rămână discret, fără să transforme prânzul într-un spectacol. Ce-i drept, doar prezența lui este suficientă.

Imagini rare cu Nuțu Cămătaru și Claudia Brazilianca

De altfel, apariția lui a avut toate ingredientele unei ieșiri estivale, dar cu o notă de eleganță bine calculată. Nuțu a ales o cămașă neagră, cu un model auriu, în timp ce Claudia a mizat pe o bluză cu inserții aurii. Cei doi au avut, astfel, un soi de „dress code” neoficial, auriul regăsindu-se în ambele ținute.

Relația dintre Nuțu Cămătaru și Claudia a fost una dintre poveștile care au ținut mult timp prima pagină a presei mondene. După ce s-a căsătorit în închisoare cu actuala sa soție, Claudia Brazilianca, și a fost eliberat, Nuțu Cămătaru s-a retras alături de familie la Snagov, unde și-a transformat proprietatea de pe malul lacului într-un adevărat refugiu. Vila este amplasată chiar pe malul lacului Snagov, cu deschidere generoasă spre apă și o priveliște panoramică, iar domeniul a devenit de-a lungul anilor locul de adunare al familiei. Tot aici, liderul interlop și-a petrecut și perioada de arest la domiciliu. Proprietatea beneficiază inclusiv de un ponton privat, amenajat pentru acostarea ambarcațiunilor motorizate ale familiei, completând imaginea unei oaze de liniște în care Nuțu Cămătaru s-a retras după eliberare.

Chiar dacă și-au construit un colț de rai la Snagov, cei doi mai au nevoie și de timp de calitate petrecut în compania prietenilor. Așa cum s-a întâmplat și de data aceasta, când atmosfera a fost una relaxată iar Nușu Cămătaru și soția lui s-au bucurat de ultimele zile în care vara încă își face simțită prezența.

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