Nuțu Cămătaru și-a făcut „prezența” la Năvodari cu Brazilianca! CANCAN.RO are imaginile unei apariții cum rar se vede

Nuțu Cămătaru și-a făcut „prezența” la Năvodari cu Brazilianca! CANCAN.RO are imaginile unei apariții cum rar se vede
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Sunt discreți și își țin viața privată departe de ochii curioșilor. Dar și atunci când își fac apariția în public, nu ai cum să-i ratezi! Nuțu Cămătaru și partenera lui de viață, Claudia Brazilianca au mers cu un grup de prieteni la un local din Năvodari, acolo unde au luat masa. CANCAN.RO are imagini rare cu cei doi! 

Nuțu Cămătaru și Claudia Brazilianca au schimbat peisajul și au dat o fugă litoral. Cei doi au fost surprinși la un local din Năvodari, unde au luat prânzul în compania unui grup numeros, de aproximativ 14-15 persoane. O masă destul de mare, dar care s-a împărțit pe „tabere”.

Nuțu Cămătaru a ieșit la o masă în Năvodari cu soția lui și cu mai mulți prieteni

Bărbații au stat mai mult de vorbă între ei, în timp ce femeile și-au văzut de discuțiile lor. Dacă o parte dintre cei aflați la masă au fost ceva mai gălăgioși, Nuțu Cămătaru a preferat să rămână discret, fără să transforme prânzul într-un spectacol. Ce-i drept, doar prezența lui este suficientă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
4 poze

Imagini rare cu Nuțu Cămătaru și Claudia Brazilianca

De altfel, apariția lui a avut toate ingredientele unei ieșiri estivale, dar cu o notă de eleganță bine calculată. Nuțu a ales o cămașă neagră, cu un model auriu, în timp ce Claudia a mizat pe o bluză cu inserții aurii. Cei doi au avut, astfel, un soi de „dress code” neoficial, auriul regăsindu-se în ambele ținute.

Soția lui Nuțu Cămătaru, Claudia Brazilianca, la o masă separată

Relația dintre Nuțu Cămătaru și Claudia a fost una dintre poveștile care au ținut mult timp prima pagină a presei mondene. După ce s-a căsătorit în închisoare cu actuala sa soție, Claudia Brazilianca, și a fost eliberat, Nuțu Cămătaru s-a retras alături de familie la Snagov, unde și-a transformat proprietatea de pe malul lacului într-un adevărat refugiu. Vila este amplasată chiar pe malul lacului Snagov, cu deschidere generoasă spre apă și o priveliște panoramică, iar domeniul a devenit de-a lungul anilor locul de adunare al familiei. Tot aici, liderul interlop și-a petrecut și perioada de arest la domiciliu. Proprietatea beneficiază inclusiv de un ponton privat, amenajat pentru acostarea ambarcațiunilor motorizate ale familiei, completând imaginea unei oaze de liniște în care Nuțu Cămătaru s-a retras după eliberare.

Chiar dacă și-au construit un colț de rai la Snagov, cei doi mai au nevoie și de timp de calitate petrecut în compania prietenilor. Așa cum s-a întâmplat și de data aceasta, când atmosfera a fost una relaxată iar Nușu Cămătaru și soția lui s-au bucurat de ultimele zile în care vara încă își face simțită prezența.

NU RATA – Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Snagov. Locuiește pe malul lacului alături de Claudia Brazilianca

Nuțu Cămătaru, din nou bunic! Fiica lui, Oana, este însărcinată pentru a 3-a oară

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bădălău a dispărut, dar Bianca se descurcă! Șatena a ieșit la vânătoare de bijuterii cu Range Rover-ul Evoque
Bădălău a dispărut, dar Bianca se descurcă! Șatena a ieșit la vânătoare de bijuterii cu Range Rover-ul Evoque
Dan Bittman, cumva s-a mărit familia?! Artistul a golit supermarketul. Oare pentru cine a făcut aprovizionarea?
Dan Bittman, cumva s-a mărit familia?! Artistul a golit supermarketul. Oare pentru cine a făcut aprovizionarea?
Cum a putut Simona Halep să divorțeze de un așa romantic?! Imaginile în care Toni Iuruc își dezvăluie latura ascunsă
Cum a putut Simona Halep să divorțeze de un așa romantic?! Imaginile în care Toni Iuruc își dezvăluie latura ascunsă
Simona Trașcă a încins LOFT-ul sub privirile soțului! Rochița baby blue a făcut ravagii
Simona Trașcă a încins LOFT-ul sub privirile soțului! Rochița baby blue a făcut ravagii
Marcel, din nou pe „apa zâmbetului”. După ce s-a spălat în baltă din Capitală, concurentul de la Insula Iubirii a schimbat „sursa”
Marcel, din nou pe „apa zâmbetului”. După ce s-a spălat în baltă din Capitală, concurentul de la Insula Iubirii a schimbat „sursa”
28 de euro nota de plată, dar reacția chelnerilor i-a lăsat fără cuvinte
Mediafax
28 de euro nota de plată, dar reacția chelnerilor i-a lăsat fără cuvinte
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Speli haine duminica? Un preot lămurește definitiv când e păcat și când e voie
Adevarul
Speli haine duminica? Un preot lămurește definitiv când e păcat și când e voie
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Digi24
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Furat acum 7 ani, găsit la sute de kilometri de casă. Revederea care a emoționat pe toată lumea
Mediafax
Furat acum 7 ani, găsit la sute de kilometri de casă. Revederea care a emoționat pe toată lumea
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Click.ro
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
Digi24
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.