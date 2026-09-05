Înșelătorie în numele familiei lui Costeluș de la Clejani. Fratele tiktoker-urului, apel către internauți

Înșelătoria în numele familiei lui Costeluș
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Costeluș de la Clejani a murit sâmbătă, 5 septembrie, în urma unei septicemii. Acesta avea o infecție pentru care a suferit două intervenții chirurgicale, însă medicii nu au mai putut face nimic. Apropiații tiktoker-urului se pregătesc de înmormântare, dar au întâmpinat o situație neașteptată.

Costeluș de la Clejani a devenit cunoscut în mediul online datorită activității sale pe platforma TikTok. El era prieten apropiat și cu Tzancă Uraganu, care la aflarea veștii s-a întristat teribil. Acum, familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum.

Pe de altă parte, au avut de a face cu o înșelătorie în numele decedatului. În cadrul unui live, Feraru a povestit totul, ba mai mult, a oferit detalii neștiute despre mama lui Costeluș.

Înșelătorie în numele familiei lui Costeluș de la Clejani

Costeluș de la Clejani a trecut prin clipe dificile în ultimele săptămâni. Medicii au descoperit o infecție la picior pe care au încercat să o elimine prin intermediul unor intervenții chirurgicale. El a fost supus la două operații, însă nu au avut succes. Infecția i-a afectat întreg organismul și a ajuns să facă septicemie. Cadrele medicale de la Spitalul de Urgență București au încercat să îl stabilizeze, dar nu au mai putut face nimic pentru el.

Acum, familia îndoliată se pregătește să îl conducă pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc la Clejani. Până atunci, frații s-au confruntat cu o înșelătorie în numele lui Costeluș. Fanii au trimis bani în contul său, după ce ar fi primit mai multe mesaje prin care li s-ar fi cerut ajutorul pentru cele necesare. Feraru a făcut declarații în cadrul unui live pe TikTok și a explicat că frații bărbatului nu au nevoie de sprijin financiar, astfel că i-a îndemnat pe urmăritori să nu mai trimită nimănui bani.

„Măi fraților, ce se întâmplă? Sunt foarte mulți care strâng bani în numele lui Costeluș și după cum bine știți are și el câțiva frați. Are trei, patru frați, nu au nevoie oamenii de absolut nimic. Cei care vreți să veniți aici la Clejani, luni îl aduce acasă. Nu au nevoie de absolut nimic, băieții ăștia, patru frați, sunt în putere toți, nu e nevoie de absolut nimic. Nu mai faceți cazuri, să strângeți cutare, cutare că nu are rost” , a declarat Feraru pe TikTok.

Mama lui Costeluș de la Clejani este bolnavă

În cadrul aceluiași live, Feraru a explicat că mama lui Costeluș de la Clejani este grav bolnavă. Ea a suferit un AVC, astfel nu știe că fiul ei a murit, ci că este în continuare în spital.

„Mama lor este foarte bolnavă și nu știe momentan situația. Știe că este încă internat. E foarte greu, e foarte bătrână, a făcut AVC”, a mai adăugat el.

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Tzancă Uraganu, mesaj emoționant după moartea lui Costeluș de la Clejani. Ce a scris manelistul

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