Adevărul despre burn-out la români. Vlad Ciurea explică motivele și dezvăluie ce trebuie să facem pentru a ne vindeca

Munca face parte din rutină. Cu toate acestea, prea mult timp petrecut peste program la birou sau grijile legate de locul de muncă pot duce la burnout. Specialistul Vlad Ciurea explică motivele clare pentru care oamenii se confruntă cu acest sindrom, dar vine și cu sfaturi pentru vindecare.

Sindromul de burnout se referă la epuizarea fizică, emoțională și mentală. Acesta apare de obicei după expunerea îndelungată la factori de stres, mai ales la locul de muncă sau alte responsabilități. Românii care petrec timp peste program la job sunt mai predispuși să se confrunte cu burnoutul.

Medicul neurolog Vlad Ciurea, invitat în cadrul unui podcast, povestește despre motivele pentru care apare sindromul, dar și cum poate fi combătut. El susține că vindecarea vine de la minte.

Adevărul despre burnout la români

Specialistul Vlad Ciurea a explicat în cadrul unui podcast că stresul, locul de muncă nepotrivit și alți factori nocivi duc la burnout. Mai mult decât atât, medicul neurolog este de părere că mulți oameni ajung să sufere chiar și de depresie dacă nu combat sindromul.

Tocmai din acest motiv, bărbatul spune că cel mai bun mod de a combate burnoutul este pauza de la tot ce provoacă epuizare.

„Primul lucru e opriți timpul. Deci trebuie să opriți. Break, take a break, n-am inventat eu cântecul ăsta. E ca o cascadă. Ați văzut o dată o avalanșă? Așa pleacă și în creier. Nu se mai oprește, pentru că celulele nervoase se leagă între ele. Dacă într-un capăt a plecat nenorocirea asta nu știm unde se oprește. Sunt o serie întreagă de boli care continuă. Burnoutul dă în depresie și după aceea lucrurile capătă cu totul și cu totul alte conotații” , a declarat Vlad Ciurea la Ține de Minte podcast.

Cum poate fi gestionat burnoutul

Medicul a venit și cu o serie de recomandări pentru vindecarea epuizării. Vlad Ciurea spune că românii care se confruntă cu acest sindrom ar trebui să își ia un concediu, să petreacă timp în natură, să fie departe de agitație, dar mai ales să își schimbe locul de muncă dacă sursa stresului provine de la job.

„Luați-vă concediu, dar concediu total, fără laptop, fără hârtiuțe, fără nu știu ce. Într-o zonă liberă, curată, dacă se poate subcarpatică. Mergeți acolo, stați în aer curat, nu în agitație multă, nu în zgomot. Luați ceaiuri, luați lucruri naturale, luați apă curată, aer curat, plimbare. Uitați de toate”, a mai adăugat el.

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