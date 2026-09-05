Festival de glume și meme-uri după primul episod de Insula iubirii. Internetul a ”explodat”

Top meme-uri cu Insula iubirii 2026/ sursă foto: social media
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La fel ca în fiecare toamnă, premiera sezonului Insula iubirii se lasă cu hohote de râs și multe ironii la adresa cuplurilor și ispitelor. Sezonul aniversar – cu numărul 10 – i-a inspirat pe telespectatori, iar noi vă prezentăm o colecție cu cele mai tari meme-uri din acest an. 

Insula iubirii – sezonul aniversar cu numărul 10 – a debutat pe micile ecrane vineri seară, 4 septembrie. Pentru fanii emisiunii, așteptarea a luat sfârșit, iar cei mai mulți dintre ei au sărbătorit premiera în stil mare. Fie că au ales să urmărească primul episod la terasele care au amplasat ecrane uriașe speciale pentru eveniment, fie că au preferat confortul casei, un lucru este cert: reacțiile nu s-au lăsat așteptate.

TOP meme-uri cu Insula iubirii 2026

Cei mai înfocați dintre telespectatori au fost extrem de atenți la detalii, iar noii concurenți și ispitele i-au inspirat să creeze o colecție de meme-uri memorabile. De la replici de agățat eșuate, până la comparații cu foști concurenți din sezoanele trecute și situații parcă desprinse din viața de zi cu zi, internetul a fost locul de desfășurare al celor mai fine, dar și directe ironii – vezi imagini în GALERIA FOTO.

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22 poze

„Definiția cuplului balcanic: ea este dominatoare, iar el este șofer pe basculantă”

„Primăria din Tenerife a făcut cerere scrisă la Antena 1: „Luați-l pe Marcel 2-3 săptămâni de pe capul nostru că e mult și noi am văzut multe la viața noastră”

„Când îi tăiau moțul lui Remi, găgică-sa dădea Capacitatea”

„Când te întorci din club și te rogi să nu-ți fie rău a doua zi”

„Bichonul meu când e în lesă și trece o haită pe lângă el”

„Să-i spună cineva lui Maluma că nu-l suportă gagică-sa”

„Natașa s-a înscris cu numele de scenă. Femeia a gândit business: dacă rămâne fără bărbat, măcar să aibă clineți”

„Adevărul este că Remi are dreptate: „Noi ne potrivim. Eu o înșel, iar ea mă iartă”, sunt doar o parte din memeurile din acest an de la Insula iubirii 2026.

Diferit de sezoanele anterioare, anul acesta, Radu Vâlcan i-a întâmpinat pe concurenți care au ajuns direct cum au ajuns de la aeroport. Deși se așteptau să mai petreacă o ultimă noapte împreună, cele 5 cupluri au fost despărțite de cum au ajuns în Thailanda.

Ce înseamnă asta? Ca în această seară, sâmbătă, 5 septembrie, concurenții vor face cunoștință cu ispitele feminine și masculine, vor avea primele interacțiuni și își vor exprima simpatiile față de persoanale de care simt atrași,  prin „marcarea” lor cu celebrele ghirlande.

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