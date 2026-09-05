Costeluș de la Clejani a murit. Anunțul trist făcut de familie

Este doliu în comunitatea TikTok din România. Creatorul de conținut Costeluș de la Clejani a murit după ce a pierdut lupta cu o afecțiune extrem de gravă.

Vestea tristă a fost făcută publică sâmbătă, 5 septembrie, de către nepoata tiktokerului. În ultimele săptămâni, Costeluș de la Clejani fusese internat în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce starea lui de sănătate s-a agravat rapid din cauza unei septicemii severe.

Costeluș de la Clejani a fost operat de două ori

Problemele de sănătate ale lui Costeluș de la Clejani ar fi început în urmă cu ceva timp, când medicii i-au descoperit o infecție la un picior. Ulterior, tiktokerul a suferit o primă intervenție chirurgicală, însă infecția nu a putut fi stopată.

Din păcate, nici a doua intervenție chirurgicală nu a fost cu succes. Septicemia generalizată i-a provocat complicații severe la nivelul întregului organism. În ciuda eforturilor uriașe depuse de medici pentru a-l stabiliza, creatorul de conținut a fost declarat mort. Comunitatea TikTok a aflat de moartea lui Costeluș de la nepoata acestuia, care a transmis un mesaj dureros pe o rețea de socializare.

„Frumusețea mea, sufletul meu… Cum o să putem noi să trăim fără tine. Costelușul sufletului meu… m-ai distrus”, a fost mesajul transmis de nepoata acestuia.

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