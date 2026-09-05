Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii

Prințul Marco Dăscăliuc (33 de ani) și Bianca Giurcă (27 de ani) sunt într-o relație de 9 ani și căsătoriți de 3 ani, fiind cuplul cel mai longeviv din sezonul 10 aniversar al emisiunii Insula iubirii. Una dintre constantele relației lor este gelozia, iar pentru a-și demontra intențiile bune în fața soției sale, Prințul și-a dorit să se supună testului suprem de 21 de zile din Thailanda.

Cei doi au încercat să participe și la ediția de anul trecut a emisiunii Insula iubirii, însă atunci au fost refuzați la casting, primind abia acum șansa de a-și pune căsnicia la încercare. La vremea respectivă, motivele pentru care voiau să participe nu au fost de ajuns pentru producători. Ea voia să știe tot, iar el își dorea mai multă libertate, dar și să îi demonstreze că poate avea încredere în el.

Marco: „Ea este foarte posesivă, iar asta ne afectează și bussines-ul. Ea, dacă intră cineva în bar, și mă salută și devine imediat irascibilă, se uită urât și oamenii își dau seama și nu mai vin. Vreau să-i demonstrez că poate avea încredere în mine”, spunea Marco în urmă cu un an.

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Acum, însă, Marco a topit câteva kilograme, iar Bianca a trecut printr-o transformare spectaculoasă, detalii care i-au convins pe șefii de la Antena 1 că merită o șansă. Odată cu aceste schimbări, nivelul geloziei din relația lor a trecut și el de pragul „normalului”. Gelozia Biancăi a devenit și mai intensă, fiind astfel un motiv în plus pentru a participa la testul fidelității din Thailanda.

Marco: Ne-am întors. Sunt Marco, am 33 de ani, sunt născut la Roma și sunt cu Bianca de 9 ani.

Bianca: Sunt Bianca, am 27, sunt din Bacău, acum 13 ani m-am mutat în Italia și de 9 sunt împreună cu Prințul.

Marco: Da, am numele mai ciudat.

Bianca: Am ales Prințul.

Marco: Da, pentru că nu-i lipsește nimic. Ea este prințesa mea.

Reporter: Iată-ne din nou aici, după un an de zile. Marco, tu te-ai schimbat.

Marco: Da, am slăbit, am fost mai atent. Acum avem altă problemă.

Bianca: E prea frumos. Am devenit și mai geloasă, nivelul geloziei s-a ridicat.

Marco și Bianca s-au cunoscut în Italia, iar în prezent locuiesc în Roma, unde se ocupă împreună de propria lor afacere în HoReCa. De altfel, povestea lor de business este strâns legată de momentul în care s-au cunoscut. Bianca lucra într-un bar atunci când Marco a văzut-o pentru prima dată și a simțit că este femeia alături de care își poate construi viitorul. În paralel, Marco și-a extins activitatea în imobiliare, deținând mai multe proprietăți atât în Italia, cât și în România.

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