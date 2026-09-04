Nattasha Black de la Insula Iubirii și-a lăsat colegii cu gura căscată! A dat toate detaliile despre meseria pe care o practică: „Am și diplomă”

Nattasha Black de la Insula Iubirii și-a lăsat colegii cu gura căscată! A dat toate detaliile despre meseria pe care o practică: „Am și diplomă”
Galerie Foto 5
Nattasha a dat toate detaliile despre meseria pe care o practică
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Așteptarea a luat sfârșit, iar sezonul 10 Insula Iubirii a debutat pe micile ecrane. Unul dintre cuplurile participante este cel format din Nattasha Black și Lorenzo. Cei doi sunt împreună de aproape doi ani și își doresc acum să își testeze relația. În ceea ce privește viața profesională a acestora, ambii putem spune că au meserii rare. Nattasha este dominatoare, în timp ce Lorenzo lucrează ca excavatorist. Bruneta a făcut mai multe dezvăluiri despre meseria sa și are chiar și diplomă în domeniu.

Nattasha și Lorenzo par să fie cuplul care a atras cel mai mult atenția până acum, mai ales din prisma meseriilor pe care le au. Fanii Insula Iubirii i-au analizat intens, iar primele pronosticuri deja au fost făcute. Atenția tuturor a picat pe brunetă, asta după ce a dezvăluit că este dominatoare de șapte ani. Meseria ei este una aparte, iar pentru a o practica aceasta a făcut o școală specială la Londra.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Nattasha Black a mers la școală pentru a deveni dominatoare

Nattasha Black a făcut mărturisiri neașteptate la Insula Iubirii. Este dominatoare, iar pentru a practica această meserie a urmat o școală specială în Londra. A absolvit-o cu brio, iar de șapte ani lucrează în domeniu.

În ceea ce privește clienții pe care îi are, se pare că aceștia sunt oameni cu funcții înalte, care își doresc la rândul lor să fie conduși de cineva, iar aici intră în scenă Nattasha. Bruneta a mai precizat că meseria ei presupune, în fapt, ordine și nu un contact intim.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a mărturisit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

Nattasha și Lorenzo /Foto: Captură Antena 1

Partenerul brunetei, care lucrează ca excavatorist și este creator de conținut pe TikTok, a dezvăluit că nu este în totalitate de acord cu meseria iubitei sale. Acestuia i-a fost greu să accepte, însă ușor-ușor s-a obișnuit cu ideea.

„Acum m-am acomodat, dar înainte nu știam despre ce e vorba (…) Nu mi-a fost ușor la început (n.r. să înțeleagă meseria iubitei lui)”, a declarat Lorenzo.

 

CITEȘTE ȘI:

Radu Vâlcan, mesaj cu puțin timp înainte de noul sezon „Insula Iubirii”. „Cred că în ultimele luni am primit sute de mesaje”

Marcel Andrei de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Armina. Cum l-a schimbat soția lui

 

Foto: Instagram, captură Antena 1

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
De la trandafiri și despărțiri direct la scutece! Craiul din The Bachelor se cumințește cu porție dublă!
De la trandafiri și despărțiri direct la scutece! Craiul din The Bachelor se cumințește cu porție dublă!
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Cetatea Suceava, sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Cetatea Suceava, sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 11:00
Accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești! Trei persoane au murit
Accident grav pe drumul expres Craiova-Pitești! Trei persoane au murit
Florica Dițu a dispărut de pe 30 august. Familia face apel disperat pentru găsirea femeii de 76 de ani
Florica Dițu a dispărut de pe 30 august. Familia face apel disperat pentru găsirea femeii de 76 de ani
Lorena Isceri, ucisă de fostul iubit după ce relația lor s-a încheiat. Femeia îi spusese mamei că îi era frică
Lorena Isceri, ucisă de fostul iubit după ce relația lor s-a încheiat. Femeia îi spusese mamei că îi era frică
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Gandul.ro
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
John Malkovich, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul a impresionat într-o ținută Dior cu guler amplu
Adevarul
John Malkovich, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul a impresionat într-o ținută Dior cu guler amplu
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop septembrie. Zodiile care își pun viața în ordine și cele care primesc noi oportunități
Click.ro
Horoscop septembrie. Zodiile care își pun viața în ordine și cele care primesc noi oportunități
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Digi 24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
Gandul.ro
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.