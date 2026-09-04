Nattasha Black de la Insula Iubirii și-a lăsat colegii cu gura căscată! A dat toate detaliile despre meseria pe care o practică: „Am și diplomă”

Așteptarea a luat sfârșit, iar sezonul 10 Insula Iubirii a debutat pe micile ecrane. Unul dintre cuplurile participante este cel format din Nattasha Black și Lorenzo. Cei doi sunt împreună de aproape doi ani și își doresc acum să își testeze relația. În ceea ce privește viața profesională a acestora, ambii putem spune că au meserii rare. Nattasha este dominatoare, în timp ce Lorenzo lucrează ca excavatorist. Bruneta a făcut mai multe dezvăluiri despre meseria sa și are chiar și diplomă în domeniu.

Nattasha și Lorenzo par să fie cuplul care a atras cel mai mult atenția până acum, mai ales din prisma meseriilor pe care le au. Fanii Insula Iubirii i-au analizat intens, iar primele pronosticuri deja au fost făcute. Atenția tuturor a picat pe brunetă, asta după ce a dezvăluit că este dominatoare de șapte ani. Meseria ei este una aparte, iar pentru a o practica aceasta a făcut o școală specială la Londra.

Nattasha Black a mers la școală pentru a deveni dominatoare

Nattasha Black a făcut mărturisiri neașteptate la Insula Iubirii. Este dominatoare, iar pentru a practica această meserie a urmat o școală specială în Londra. A absolvit-o cu brio, iar de șapte ani lucrează în domeniu.

În ceea ce privește clienții pe care îi are, se pare că aceștia sunt oameni cu funcții înalte, care își doresc la rândul lor să fie conduși de cineva, iar aici intră în scenă Nattasha. Bruneta a mai precizat că meseria ei presupune, în fapt, ordine și nu un contact intim.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a mărturisit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

Partenerul brunetei, care lucrează ca excavatorist și este creator de conținut pe TikTok, a dezvăluit că nu este în totalitate de acord cu meseria iubitei sale. Acestuia i-a fost greu să accepte, însă ușor-ușor s-a obișnuit cu ideea.

„Acum m-am acomodat, dar înainte nu știam despre ce e vorba (…) Nu mi-a fost ușor la început (n.r. să înțeleagă meseria iubitei lui)”, a declarat Lorenzo.

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Foto: Instagram, captură Antena 1