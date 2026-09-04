20 de ani de la moartea lui Steve Irwin. Mesajele emoționante ale copiilor săi: „Familia noastră și-a pierdut supereroul”

20 de ani de la moartea lui Steve Irwin. Mesajele emoționante ale copiilor săi: „Familia noastră și-a pierdut supereroul”
20 de ani de la moartea lui Steve Irwin. Mesajele emoționante ale copiilor săi: „Familia noastră și-a pierdut supereroul”
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Au trecut 20 de ani de la moartea lui Steve Irwin, celebrul „Vânător de crocodili”, iar cei doi copii ai săi i-au adus un omagiu emoționant. Bindi și Robert Irwin au publicat imagini din copilărie și au vorbit despre moștenirea lăsată de tatăl lor, care a murit la numai 44 de ani.

Steve Irwin a murit pe 4 septembrie 2006, după ce a fost străpuns în piept de țepușa unei pisici de mare în timp ce filma documentarul „Ocean’s Deadliest”, în largul coastelor Australiei. Avea 44 de ani.

La două decenii de la tragedie, cei doi copii ai săi au publicat mesaje în memoria tatălui lor. Bindi Irwin, care avea opt ani când acesta a murit, a distribuit o filmare veche în care Steve vorbea despre nașterea ei.

În imaginile respective, celebrul realizator de documentare despre animale descria venirea pe lume a fiicei sale drept cea mai frumoasă experiență pe care o trăise.

„Cea mai incredibilă întâlnire cu natura sălbatică din viața mea a fost nașterea fiicei mele, Bindi. Sunt cel mai mândru tată de pe fața Pământului, fără nicio îndoială”, spunea Steve Irwin.

Bindi a însoțit imaginile de un mesaj despre pierderea tatălui său și despre felul în care familia a trăit în ultimii 20 de ani cu absența acestuia, relatează People.

Bindi Irwin: „Familia noastră și-a pierdut supereroul”

Fiica lui Steve Irwin a amintit că moartea acestuia nu a însemnat doar dispariția uneia dintre cele mai cunoscute personalități implicate în protejarea animalelor, ci și pierderea unui soț și a unui tată.

„În urmă cu 20 de ani, în această zi, lumea l-a pierdut pe cel mai pasionat și dedicat protector al vieții sălbatice. Familia noastră și-a pierdut supereroul. Mama mea și-a pierdut iubirea vieții, iar eu și fratele meu l-am pierdut pe cel mai bun tată”, a transmis ea.

Bindi, acum în vârstă de 28 de ani, spune că durerea provocată de moartea unei persoane apropiate nu dispare complet, dar poate exista alături de iubirea pe care aceasta a lăsat-o în urmă.

„Durerea nu ne părăsește niciodată cu adevărat; mergem alături de ea în fiecare zi. Acolo unde există o durere enormă, există o iubire și mai mare”.

Faptul că a devenit la rândul său mamă i-a schimbat perspectiva asupra moștenirii lăsate de Steve Irwin. Dacă în trecut considera că principala sa moștenire era activitatea pentru protejarea animalelor, acum spune că aceasta înseamnă ceva mai mult.

„Am crezut întotdeauna că moștenirea tatălui meu este protejarea vieții sălbatice. Se pare că moștenirea lui este iubirea. Pentru planeta noastră și pentru ceilalți”.

 

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Mesajul publicat de Robert Irwin la 20 de ani de la moartea tatălui său

Robert Irwin, care avea numai doi ani când tatăl său a murit, a ales un mesaj mult mai scurt.

Tânărul de 22 de ani a publicat o fotografie din copilărie în care apare stând în brațele lui Steve Irwin.

„Moștenirea ta va dăinui pentru totdeauna”, a scris Robert.

Cei doi copii ai lui Steve Irwin au continuat activitatea începută de tatăl lor și sunt implicați în proiectele familiei de la Australia Zoo. Robert spunea într-un interviu din 2025 că tatăl său nu era preocupat dacă oamenii aveau să-și amintească numele lui, ci dacă mesajul său avea să supraviețuiască.

„Spunea mereu: «Nu-mi pasă dacă oamenii își amintesc de mine. Vreau ca oamenii să-și amintească mesajul meu și lucrurile în care cred»”, povestea Robert.

Steve Irwin a devenit cunoscut în întreaga lume datorită emisiunii „The Crocodile Hunter”, lansată în 1996, în care apărea alături de soția sa, Terri. După moartea lui, familia a continuat proiectele sale de protejare a animalelor și activitatea Australia Zoo.

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