Donald Trump i-ar putea interzice Prințului Harry să se întoarcă în SUA. Motivul are legătură cu viza ducelui

Donald Trump i-ar putea interzice Prințului Harry să se întoarcă în SUA. Motivul are legătură cu viza ducelui
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul Harry ar putea întâmpina probleme dacă va încerca să se întoarcă în Statele Unite, după mutarea familiei sale în Marea Britanie. Surse familiarizate cu situația susțin că disputa mai veche privind statutul de imigrare al ducelui de Sussex ar putea reveni în atenție, iar ostilitatea lui Donald Trump față de Harry și Meghan Markle ar putea complica lucrurile.

Revenirea Prințului Harry în Marea Britanie a readus în discuție controversa privind documentele care i-au permis să locuiască în Statele Unite și declarațiile sale anterioare despre consumul de substanțe interzise.

Surse citate de RadarOnline susțin că există temeri că Harry ar putea avea probleme la o viitoare încercare de a intra din nou în SUA. Publicația precizează însă că, în prezent, nu există indicii că administrația Trump a inițiat vreo procedură împotriva ducelui.

Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie în luna august, după ce au locuit aproximativ șase ani în California împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

De ce ar putea avea Prințul Harry probleme la revenirea în SUA

Controversa are la bază mărturisirile făcute de Harry în cartea sa autobiografică „Spare”, publicată în 2023. Ducele a recunoscut că a consumat în trecut diverse substanțe interzise.

Ulterior au apărut întrebări privind informațiile pe care Harry le-a oferit autorităților americane atunci când a solicitat dreptul de a locui în Statele Unite și dacă acesta ar fi beneficiat de un tratament preferențial. Statutul exact de imigrare al ducelui nu a fost făcut public.

O organizație conservatoare din Washington a încercat în instanță să obțină documentele de imigrare ale Prințului Harry, însă informațiile făcute publice ulterior au fost în mare parte cenzurate și nu au clarificat tipul de viză sau statutul în baza căruia acesta a locuit în SUA.

Oficialii americani au susținut anterior că nu există dovezi privind nereguli comise de autorități în acest caz.

Donald Trump a spus anterior că nu vrea să-l deporteze pe Harry

Situația este diferită acum deoarece Prințul Harry a părăsit voluntar Statele Unite. În februarie 2025, când au existat speculații că administrația sa ar putea interveni în disputa privind documentele ducelui, Donald Trump spunea că nu intenționează să-l deporteze.

Sursele citate de RadarOnline susțin însă că o eventuală revenire a lui Harry în SUA ar putea ridica alte probleme dacă statutul său de imigrare sau informațiile furnizate anterior autorităților ar fi contestate.

„Faptul că Harry a plecat din America nu înseamnă neapărat că problema imigrației dispare”, a declarat o sursă familiarizată cu disputa.

Donald Trump și-a exprimat recent satisfacția față de plecarea lui Harry și Meghan din Statele Unite și i-a criticat din nou pentru atitudinea lor față de familia regală britanică.

„Sunt fericit. Nu eram un fan. Și am considerat că au tratat familia regală cu foarte multă lipsă de respect”, a declarat președintele american.

Sursele publicației subliniază totuși că Donald Trump nu poate decide pur și simplu să-i interzică personal lui Harry accesul în Statele Unite. Pentru o asemenea măsură ar trebui să existe motive legale și să fie urmate procedurile prevăzute de legislația americană.

CITEȘTE ȘI:

Prințul William și Kate Middleton nu se grăbesc să facă pace cu Harry și Meghan. Ce îi împiedică să ia o decizie

Meghan Markle, acuzată că îi trata „extrem de nepoliticos” pe candidații la angajare. Regulile pe care le-ar fi impus la interviuri

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cauza morții actorului Tim Curry a fost dezvăluită. De ce a murit starul din „The Rocky Horror Picture Show”
Cauza morții actorului Tim Curry a fost dezvăluită. De ce a murit starul din „The Rocky Horror Picture Show”
P. Diddy ar putea ieși mai devreme din închisoare. Data eliberării rapperului a fost modificată din nou
P. Diddy ar putea ieși mai devreme din închisoare. Data eliberării rapperului a fost modificată din nou
Jeff Bezos, Rihanna și alte vedete, somați să-și plătească taxele pentru avioanele private. Datoriile ajung la sute de mii de dolari
Jeff Bezos, Rihanna și alte vedete, somați să-și plătească taxele pentru avioanele private. Datoriile ajung la sute de mii de dolari
Tiger Woods a rămas fără permis timp de cinci ani. Ce l-a avertizat judecătorul, în prezența Vanessei Trump
Tiger Woods a rămas fără permis timp de cinci ani. Ce l-a avertizat judecătorul, în prezența Vanessei Trump
George Clooney nu mai vrea să regizeze filme. De ce a luat actorul această decizie
George Clooney nu mai vrea să regizeze filme. De ce a luat actorul această decizie
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Mediafax
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Gandul.ro
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet
Adevarul
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Digi24
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Mediafax
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Click.ro
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Gandul.ro
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.