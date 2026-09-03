Donald Trump i-ar putea interzice Prințului Harry să se întoarcă în SUA. Motivul are legătură cu viza ducelui

Prințul Harry ar putea întâmpina probleme dacă va încerca să se întoarcă în Statele Unite, după mutarea familiei sale în Marea Britanie. Surse familiarizate cu situația susțin că disputa mai veche privind statutul de imigrare al ducelui de Sussex ar putea reveni în atenție, iar ostilitatea lui Donald Trump față de Harry și Meghan Markle ar putea complica lucrurile.

Revenirea Prințului Harry în Marea Britanie a readus în discuție controversa privind documentele care i-au permis să locuiască în Statele Unite și declarațiile sale anterioare despre consumul de substanțe interzise.

Surse citate de RadarOnline susțin că există temeri că Harry ar putea avea probleme la o viitoare încercare de a intra din nou în SUA. Publicația precizează însă că, în prezent, nu există indicii că administrația Trump a inițiat vreo procedură împotriva ducelui.

Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie în luna august, după ce au locuit aproximativ șase ani în California împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

De ce ar putea avea Prințul Harry probleme la revenirea în SUA

Controversa are la bază mărturisirile făcute de Harry în cartea sa autobiografică „Spare”, publicată în 2023. Ducele a recunoscut că a consumat în trecut diverse substanțe interzise.

Ulterior au apărut întrebări privind informațiile pe care Harry le-a oferit autorităților americane atunci când a solicitat dreptul de a locui în Statele Unite și dacă acesta ar fi beneficiat de un tratament preferențial. Statutul exact de imigrare al ducelui nu a fost făcut public.

O organizație conservatoare din Washington a încercat în instanță să obțină documentele de imigrare ale Prințului Harry, însă informațiile făcute publice ulterior au fost în mare parte cenzurate și nu au clarificat tipul de viză sau statutul în baza căruia acesta a locuit în SUA.

Oficialii americani au susținut anterior că nu există dovezi privind nereguli comise de autorități în acest caz.

Donald Trump a spus anterior că nu vrea să-l deporteze pe Harry

Situația este diferită acum deoarece Prințul Harry a părăsit voluntar Statele Unite. În februarie 2025, când au existat speculații că administrația sa ar putea interveni în disputa privind documentele ducelui, Donald Trump spunea că nu intenționează să-l deporteze.

Sursele citate de RadarOnline susțin însă că o eventuală revenire a lui Harry în SUA ar putea ridica alte probleme dacă statutul său de imigrare sau informațiile furnizate anterior autorităților ar fi contestate.

„Faptul că Harry a plecat din America nu înseamnă neapărat că problema imigrației dispare”, a declarat o sursă familiarizată cu disputa.

Donald Trump și-a exprimat recent satisfacția față de plecarea lui Harry și Meghan din Statele Unite și i-a criticat din nou pentru atitudinea lor față de familia regală britanică.

„Sunt fericit. Nu eram un fan. Și am considerat că au tratat familia regală cu foarte multă lipsă de respect”, a declarat președintele american.

Sursele publicației subliniază totuși că Donald Trump nu poate decide pur și simplu să-i interzică personal lui Harry accesul în Statele Unite. Pentru o asemenea măsură ar trebui să existe motive legale și să fie urmate procedurile prevăzute de legislația americană.

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