Jeff Bezos, Rihanna și alte vedete, somați să-și plătească taxele pentru avioanele private. Datoriile ajung la sute de mii de dolari

Jeff Bezos, Rihanna și alte nume celebre se află printre proprietarii de avioane private cărora autoritățile din Los Angeles le-au trimis înștiințări pentru taxe restante. Sumele ajung la sute de mii de dolari, iar autoritățile estimează că noua campanie de identificare a aeronavelor pentru care nu au fost achitate taxele va aduce aproximativ 38 de milioane de dolari la bugetul comitatului.

Autoritățile din Los Angeles au început să urmărească mai atent avioanele private care petrec perioade îndelungate pe aeroporturile din comitat, dar pentru care proprietarii nu au achitat taxele locale.

Printre cei vizați se numără miliardari, vedete din industria divertismentului și nume importante din lumea sportului, potrivit unei liste obținute de Los Angeles Times în baza legislației privind accesul la informațiile publice.

Jeff Bezos a primit o somație pentru aproximativ 244.000 de dolari pentru taxe restante și penalități aferente avionului său privat. O aeronavă asociată cu Rihanna are de achitat aproximativ 104.000 de dolari.

Cine se mai află pe lista autorităților

Cea mai mare sumă dintre numele celebre prezentate de publicația americană îi revine miliardarului Stan Kroenke, proprietarul echipei Los Angeles Rams. Acesta a primit notificări de plată în valoare totală de aproximativ 290.000 de dolari pentru două avioane private.

Cofondatorul Nike, Phil Knight, a fost înștiințat că are de achitat aproximativ 89.000 de dolari, în timp ce creatorii serialului „South Park”, Trey Parker și Matt Stone, au acumulat datorii de aproximativ 95.000 de dolari.

Un avion asociat fostului jucător de baseball Alex Rodriguez figurează cu aproximativ 11.000 de dolari pentru anul 2025.

Pe listă apare și Judy Sheindlin, cunoscută publicului drept Judge Judy, care a primit două somații, pentru 2022 și 2025. Vedeta a susținut că avionul său avea baza în Florida și că nu știa că trebuie să achite taxe și în Los Angeles, unde filma emisiunea sa.

Sheindlin a precizat că a achitat atât taxele, cât și penalitățile după ce a primit notificările.

„Fără tragere de inimă, dar era mai ieftin decât să-mi pun firma de avocatură să se ocupe de asta”, a declarat ea.

De ce trebuie plătite taxele în Los Angeles

În California, proprietarii avioanelor private trebuie să plătească anual un impozit pe proprietate de aproximativ 1% din valoarea aeronavei.

Locul în care se achită taxa nu este stabilit neapărat în funcție de domiciliul proprietarului sau de statul în care este înregistrat avionul. Contează unde este aeronava staționată în mod obișnuit atunci când nu se află în zbor, scrie sursa citată.

Proprietarii trebuie să declare aeronavele și valoarea acestora, iar dacă avionul petrece o parte importantă a timpului în afara statului, valoarea taxei poate fi redusă corespunzător.

Autoritățile din Los Angeles au descoperit amploarea problemei după ce au obținut date privind localizarea aeronavelor. Acestea au indicat că sute de avioane petreceau frecvent timp în comitat fără ca pentru ele să fie achitate taxele corespunzătoare.

Mulți dintre proprietarii sau reprezentanții lor au susținut că nu știau că trebuie să plătească taxa în Los Angeles și au achitat sumele după ce au fost notificați. În cazul lui Bezos și al lui Phil Knight, însă, autoritățile susțin că facturile nu fuseseră achitate până la termenul din 30 iunie.

CITEȘTE ȘI:

Tiger Woods a rămas fără permis timp de cinci ani. Ce l-a avertizat judecătorul, în prezența Vanessei Trump

George Clooney nu mai vrea să regizeze filme. De ce a luat actorul această decizie