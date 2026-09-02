Prințul William și Kate Middleton nu se grăbesc să facă pace cu Harry și Meghan. Ce îi împiedică să ia o decizie

Prințul William și Kate Middleton nu se grăbesc să facă pace cu Harry și Meghan. Ce îi împiedică să ia o decizie
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Prințul William și Kate Middleton adoptă o atitudine prudentă după revenirea prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie. Deși întoarcerea Ducilor de Sussex ar putea reprezenta o oportunitate pentru reconcilierea familiei regale, surse apropiate acesteia susțin că rănile trecutului sunt încă adânci.

Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie pe 26 august, împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, după mai bine de șase ani petrecuți în California. Familia urmează să rămână în țară pentru o perioadă îndelungată, iar copiii vor începe școala în Marea Britanie în această lună.

Mutarea a alimentat speculațiile privind o posibilă reconciliere între Harry și fratele său mai mare. O sursă apropiată familiei regale susținea recent că revenirea în Marea Britanie îi oferă Ducelui de Sussex „cea mai bună oportunitate” de a repara relația cu prințul William.

Prințul și Prințesa de Wales nu intenționează însă să grăbească lucrurile, relatează People.

William și Kate vor să evite o decizie pripită

O sursă apropiată cuplului susține că William și Kate evită orice „reacție pripită” în urma revenirii lui Harry și Meghan și preferă să urmărească modul în care va evolua situația.

Cei doi consideră că este vorba despre o chestiune privată și nu simt nevoia să facă declarații sau gesturi publice în acest moment.

O eventuală reconciliere se anunță, de altfel, un proces de durată. Potrivit sursei citate de People, în spatele reticenței există „un sentiment profund de trădare”.

Relația dintre William și Harry este deteriorată de ani întregi, iar cei doi frați nu mai țin legătura.

„Este atât de deteriorată”, a declarat recent o sursă pentru publicația americană, referindu-se la relația dintre cei doi.

O altă persoană care îi cunoaște pe ambii frați susține că se aștepta ca tensiunile să se diminueze în timp, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Harry a făcut deja pași spre reconcilierea cu regele Charles

Situația este diferită în ceea ce privește relația dintre prințul Harry și tatăl său. Ducele de Sussex a făcut deja pași pentru a reface legătura cu regele Charles.

Harry, Meghan și copiii lor s-au întâlnit cu regele Charles și regina Camilla la Highgrove House în luna iulie. A fost pentru prima dată în ultimii patru ani când monarhul britanic i-a văzut pe Meghan, Archie și Lilibet.

Regele Charles și-ar dori ca, în timp, cei doi fii ai săi să se apropie din nou, potrivit unei surse citate anterior de People.

Harry și-a exprimat public dorința de reconciliere încă de anul trecut. Într-un interviu acordat BBC în mai 2025, Ducele de Sussex spunea că și-ar dori să-și repare relația cu familia și că nu vede niciun rost în continuarea conflictului.

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