Daiana Anghel, primele declarații după ce s-a tunat. Cum arată acum

Daiana Anghel
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Daiana Anghel a făcut primele declarații după operația la bust! Vedeta nu s-a mai ascuns și a spus tot ce are pe suflet despre primele zile de după intervenție. Șatena a mărturisit că recuperea nu este chiar așa cum s-a așteptat.

După ce a fost mai discretă pe rețelele de socializare, Daiana Anghel a revenit cu prima declarație. Fanii au vrut să știe cum se simte, iar vedeta nu i-a mai ținut în suspans. Verdictul? Este bine. Foarte bine. Există însă o mică problemă care îi cam pune nervii la încercare. Și nu, nu este vorba despre dureri. Somnul este „vinovatul” de serviciu.

Daiana Anghel, prima declarație după operația la bust!

După intervenție, Daiana trebuie să doarmă pe spate, iar poziția care ar trebui să fie simplă s-a transformat pentru ea într-o adevărată corvoadă. Vedeta a povestit că nu a reușit să se odihnească așa cum trebuie și că s-a trezit de mai multe ori.

„Sunt foarte bine, mulțumesc pentru toate mesajele. Am dormit mai tot timpul. Din păcate, noaptea îmi pune problema asta cu dormitul pe spate, exact așa cum mă așteptam. Azi-noapte nu m-am odihnit deloc ok, m-am trezit întruna, lucru care pe mine mă frustrează, pentru că eu, în mod normal, am un somn odihnitor.

Daiana Anghel

Daiana Anghel

Sper să reușesc să mă reglez și într-un final să mă pot adapta. În rest, vreau să vă spun că mi-a făcut (n.r. medicul) niște sâni fabuloși. Mi-au depășit toate așteptările. Este magie pură. Sunt superbi, nu îi pot arăta, evident, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că au ieșit o capodoperă”, a declarat Daiana Anghel, pe Instagram.

„A ieșit ceva splendid”

Și aici Daiana a ridicat miza! Dacă partea cu somnul nu-i face deloc plăcere, când vine vorba despre rezultat, vedeta schimbă complet registrul. Daiana Anghel este pur și simplu încântată. Influencerița a spus că intervenția i-a întrecut toate așteptările și că este extrem de mulțumită de ceea ce a obținut.

Deocamdată, însă, există un singur impediment pentru cei curioși: rezultatul rămâne ascuns. Daiana a spus că nu îl poate arăta încă, așa că fanii trebuie să se mulțumească, pentru moment, cu descrierea făcută chiar de ea. Mai mult, Daiana a ținut să le mulțumească celor care s-au interesat de starea ei și i-au trimis mesaje după intervenție.

„A ieșit ceva splendid, lucru care mă face să accept cu mai multă ușurință această perioadă. Nu am niciun fel de disconfort, nu mă doare absolut nimic, mă simt foarte, foarte bine. Cu alimentația sunt on point. Vă mulțumesc pentru toate mesajele”, a mai spus șatena.

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