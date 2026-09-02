Tragedie în Mehedinţi! Un motociclist bulgar a murit după ce a fost lovit de un şofer care nu i-a acordat prioritate

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Un motociclist din Bulgaria, în vârstă de 41 de ani, a murit marţi, 1 septembrie, după un accident produs în oraşul Vânju Mare, judeţul Mehedinţi. Bărbatul se deplasa pe DN 56 A când a fost lovit de un autoturism al cărui şofer, conform primelor verificări, nu ar fi acordat prioritate. Impactul a fost atât de puternic în cât motociclistul a fost aruncat în afara drumului, peste gardul unei locuinţe.

Tragedia a avut loc pe strada Republicii, la intersecţia cu DN 56 A. Echipajele de intervenţie au ajuns rapid la faţa locului, însă motociclistul a fost găsit în stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, medicii constatând că leziunile erau incompatibile cu viaţa.

Tragedie în Mehedinţi

Potrvit poliţiştilor din Vânju Mare şi ai Serviciului Rutier Mehedinţi, autoturismul era condus de un bărbat de 43 de ani din comuna Salcia. Acesta ar fi pătruns pe drumul national fără să acorde prioritate motocicletei care circula regulamentar din direcţia Rogova către Calafat.

Forța coliziunii a fost extrem de mare. Motocicleta a fost proiectată în afara carosabilului, iar motociclistul a fost aruncat peste gardul unei gospodării. Martorii au povestit cât de violent a fost momentul.

„O pocnitură şi a intrat prin curte. Motoreta a intrat în curte şi motociclistul la 150 de metri”, a spus proprietarul unei case.

Un alt localnic a relatat modul în care victima a ajuns în curtea sa.

„A trecut prin gardul de ciment direct în partea aia acolo. Puteam să fim noi, avem şi noi nepoţei, puteau să fie nepoţii prin curte..”, a menționat un alt proprietar.

Un motociclist bulgar a murit după ce a fost lovit de un şofer care nu i-a acordat prioritate

Scenele au fost dramatice, motociclistul fiind găsit la o distanță considerabilă față de locul impactului. Echipajul medical a început imediat resuscitarea, însă starea victimei era critică încă din primele minute.

Subcomisarul Cătălin Diaconu, de la Serviciul Rutier Mehedinți, a confirmat producerea accidentului și decesul motociclistului.

„Pe DN 56 A, în localitatea Vânju Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o motocicletă, iar în urma impactului a rezultat decesul conducătorului motocicletei”, a declarat acesta.

Medicul SAJ Mehedinți Mihaela Petchescu a descris starea în care a fost găsită victima.

„Când am ajuns pacientul era în stop cardio respirator. Din păcate leziuni incompatibile cu viaţa”, a precizat aceasta.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul și circumstanțele care au dus la impactul mortal.

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