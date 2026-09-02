Mara Ognean participă la MasterChef. Prima reacție după ce a ajuns la Pro TV

Mara Ognean participă la MasterChef. Prima reacție după ce a ajuns la Pro TV
Mara Ognean participă la MasterChef/ sursa foto: social media
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Noul sezon MasterChef se apropie cu pași repezi. Pasionații de bucătărie intră în competiție, iar printre cei care se luptă pentru marele premiu și titlu se numără influencerița Mara Ognean.

MasterChef revine cu sezonul 11 în data de 7 septembrie. Concurenții care participă provin din domenii diferite, însă pasiunea pentru bucătărie i-a făcut pe aceștia să își dorească să demonstreze că sunt cei mai buni.

Una dintre cele mai cunoscute influencerițe va apărea în fața chefilor și este gata să îi încânte cu preparate speciale, inspirate din zona Asiei. Mara Ognean acceptă această provocare cu bucurie și entuziasm.

Mara Ognean participă la MasterChef

Mara Ognean participă la MasterChef/ sursa foto: social media

Mara Ognean participă la MasterChef/ sursa foto: social media

Mara are 24 de ani, este cunoscută în mediul online, fiind creatoare de conținut și este o persoană aventuroasă, curioasă, dar mai ales pasionată de gătit. Îi place să interacționeze cu oameni și culturi noi, iar tocmai din acest motiv adoră să călătorească în diferite țări. În urmă cu ceva timp, a ajuns în China, iar experiența și-a pus amprenta asupra ei. Influencerița a descoperit acolo bucătăria asiatică și recunoaște că s-a îndrăgostit iremediabil de gusturile specifice.

Aceasta și-a început cariera în social media în urmă cu șase ani, iar de atunci și-a construit o comunitate impresionantă. Mara Ognean împărtășește experiențele sale cu fanii și rămâne mereu conectată cu ei, indiferent de situație. Cu toate acestea, ea a ținut să precizeze de fiecare dată că nu îi este mereu ușor și nu întotdeauna ce afișează în mediul online reprezintă realitatea.

De asemenea, vedeta are planuri mărețe pentru viitor. Ea își dorește să își facă tatăl mândru, sau poate cine știe, să îl depășească din punct de vedere al carierei, dezvoltându-se în afaceri. Este o persoană complexă, având mai multe pasiuni, printre care dansul, arta și Djling, iar de curând a descoperit că îi place să gătească.

Pentru că este optimistă și consideră că face o treabă bună în bucătărie, a decis că este momentul să meargă în fața juraților MasterChef și să arate ce poate. Acum, rămâne de văzut dacă determinarea, talentul și spiritul aventurier de a încerca ceva nou îi va impresiona pe cei trei chefi și cum se va descurca în cadrul emisiunii.

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