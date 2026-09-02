EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Debandadă roș-albastră: dezvăluiri noi din vestiarul echipei antrenate de Marius Baciu. Revine Mirel Rădoi?

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Debandadă roș-albastră: dezvăluiri noi din vestiarul echipei antrenate de Marius Baciu. Revine Mirel Rădoi?
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

A fost o săptămână zbuciumată la FCSB. Pe lângă rezultatul negativ cu UTA, scor 1-3, echipa antrenată de Marius Baciu a avut și probleme de natură disciplinară.

Vali Crețu a fost scos din lot, după un scandal cu Arnold Garita și cu MM Stoica, în timp ce Florin Tănase a fost implicat și el într-un alt scandal cu Lucian Filip, fiind ulterior scos din lot și transferat de urgență la Omonia Nicosia.

În paralel, FCSB negociază trei transferuri despre care vom vorbi astăzi, de la 16:45, în direct la EXCLUSIV FCSB.

Totodată, vom discuta și despre demisia lui Mirel Rădoi din Turcia și eventuala revenire la FCSB în locul lui Marius Baciu. Vom vorbi și despre fotbalistul de la FCSB care n-a mai rezistat și a fost nevoit să meargă la psiholog din cauza lui Gigi Becali. Dar și despre dublul campion cu FCSB care nu a încasat nicio primă de titlu.

Invitații de astăzi de la EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45, sunt jurnalistul ProSport, Christian Luță, și scouterul Tiberius Boșilcă.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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