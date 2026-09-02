Tyler Robinson riscă pedeapsa cu moartea, după ce a fost acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Bărbatul a pledat nevinovat

Tyler Robinson a ajuns în fața judecătorilor marți, 1 septembrie. Acesta a pledat nevinovat, însă ancheta continuă. Mai mult decât atât, potrivit unei noi hotărâri judecătorești, dacă va fi găsit vinovat riscă pedeapsa cu moartea.

Tyler Robinson a fost prezent marți la Tribunalul Districtual din Utah, acolo unde judecătorul Tony Graf a dat câștig de cauză procurorilor, care au pus dovezile pe masă. Potrivit acestora, inculpatul este acuzat că l-a împușcat mortal pe Charlie Kirk, în timp ce vorbea în fața unor studenți, în luna septembrie a anului trecut.

Cu toate acestea, Robinson a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare, inclusiv la cel de omor calificat. Amintim că bărbatul s-a predat la o zi după tragedie, iar avocații săi nu au alte ipoteze privind moartea activistului conservator.

Tyler Robinson riscă pedeapsa cu moartea pentru uciderea lui Charlie Kirk

Anul trecut, echipa apărării a încercat să împiedice trimiterea cazului în judecată sau chiar să elimine pedeapsa cu moartea. La acel moment, procurorii nu au demonstrat că atacul lui Tyler Robinson a pus în pericol viața celor din jur. Potrivit legislației din Utah, aceasta este una dintre circumstanțele care permit condamnarea inculpatului la pedeapsa cu moartea.

Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat radical, iar acum procurorii consideră opusul. Ba mai mult, oficialii susțin că Robinson l-a ucis pe Charlie Kirk de pe acoperișul unei clădiri aflate la peste 122 metri distanță. Dacă ar fi ratat ținta, bărbatul ar fi putut ucide și alte persoane aflate la eveniment.

„Tyler James Robinson l-a împușcat și ucis pe Charlie Kirk pentru că nu era de acord cu el și a făcut acest lucru trăgând cu o pușcă de mare putere spre o mulțime de peste 3.000 de persoane, ceea ce a creat un risc major de moarte, de care oricine ar fi fost conștient”, a declarat Ryan McBride, procuror în cadrul Parchetului comitatului Utah.

Tyler Robinson a fost împotriva lui Charlie Kirk din cauza convingerilor sale politice

În cazul în care procurorii reușesc să demonstreze că Robinson a fost împotriva lui Kirk din cauza convingerilor sale politice, riscă pedepse mai mari. Charlie Kirk era cunoscut pentru dezbaterile sale deschise publicului, dar și pentru influența sa asupra alegerilor care au avut loc în anul 2024.

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Noi detalii despre moartea lui Charlie Kirk. Avocații atacatorului spun că glonțul nu ar fi fost tras din arma acestuia