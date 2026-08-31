Met Gala 2027, în impas după anularea expoziției dedicate lui John Galliano. Care este motivul

Met Gala 2027, în impas după anularea expoziției dedicate lui John Galliano. Care este motivul
Sursa foto: Profimedia
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Met Gala 2027 se confruntă cu un impas neașteptat, după ce expoziția dedicată creatorului de modă John Galliano, care urma să stea la baza celebrei gale, a fost anulată la numai o lună după ce fusese anunțată. Decizia vine în urma unui val de critici provocat de declarațiile antisemite și rasiste făcute de designer în trecut.

Metropolitan Museum of Art din New York anunțase pe 31 iulie expoziția „John Galliano: Horizons”, care urma să prezinte patru decenii din cariera designerului.

Expoziția trebuia să se deschidă în mai 2027 și să fie asociată cu Met Gala, însă muzeul și Galliano au anunțat luni, 31 august, că proiectul nu va mai continua conform planului.

Met Gala 2027 nu a fost anulată, însă organizatorii trebuie acum să stabilească o nouă expoziție pentru Costume Institute și, implicit, o nouă direcție pentru eveniment, potrivit Page Six.

De ce a fost anulată expoziția dedicată lui John Galliano

Decizia vine după criticile provocate de trecutul controversat al designerului britanic. În 2011, Galliano a fost concediat de casa de modă Dior după ce a fost surprins într-o înregistrare făcând declarații antisemite într-un bar din Paris. Ulterior, un tribunal francez l-a găsit vinovat de insulte pe criterii de rasă, religie, etnie sau origine.

Galliano și-a cerut în repetate rânduri scuze pentru comportamentul său și a vorbit public despre dependența de alcool și substanțe interzise și despre procesul său de recuperare.

Anunțarea expoziției de la Met a readus însă controversele în atenția publicului.

Criticile au fost amplificate și de calendarul evenimentului. Met Gala 2027 ar urma să aibă loc pe 3 mai, dată care coincide cu Yom HaShoah, Ziua Comemorării Holocaustului.

Galliano a anunțat că, după discuții cu reprezentanții muzeului, a ajuns la concluzia că expoziția nu ar trebui să mai aibă loc.

„Rămân pe deplin responsabil pentru durerea provocată de cuvintele mele din trecut, în special pentru suferința pe care am provocat-o comunităților evreiască și asiatică, și continui să regret profund acest lucru”, a transmis designerul.

Galliano a precizat că procesul de asumare nu poate fi realizat prin intermediul unei expoziții sau al recunoașterii oferite de o instituție.

„Nu vreau ca dezbaterea din jurul meu să pună Met într-o poziție dificilă sau să distragă atenția de la munca remarcabilă a Costume Institute. De asemenea, înțeleg și respect faptul că o expoziție care mi-ar onora munca ar fi dureroasă pentru unii”, a adăugat el.

Anna Wintour susține decizia lui John Galliano

Anna Wintour, unul dintre cele mai importante nume din spatele Met Gala, și-a exprimat sprijinul pentru retragerea expoziției.

„Decizia lui John de a cere muzeului să amâne expoziția dedicată operei sale este una foarte curajoasă și spune multe despre omul care este. Cred că aceasta este decizia corectă, iar atât el, cât și muzeul au întregul meu sprijin”, a transmis Wintour.

Expoziția „John Galliano: Horizons” ar fi urmărit întreaga carieră a creatorului de modă, de la colecția sa de absolvire de la Central Saint Martins din 1984 până la perioadele petrecute la Givenchy, Christian Dior și Maison Margiela.

Ar fi fost doar a treia retrospectivă dedicată de Costume Institute unui designer aflat încă în viață.

Metropolitan Museum of Art nu a anunțat deocamdată ce expoziție va înlocui proiectul dedicat lui Galliano. Muzeul a precizat că informațiile despre noua expoziție a Costume Institute și despre Met Gala 2027 vor fi comunicate ulterior.

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