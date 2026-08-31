Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Anca Pandrea

Marea doamnă a teatrului românesc Anca Pandrea s-a stins din viață la 80 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o poveste de iubire care a emoționat generații întregi. Vestea dispariției sale a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o și au iubit-o.

Anca Pandrea și-a trăit ultimii ani cu amintirea lui Iurie Darie mereu aproape. Iar acum, după aproape 14 ani de la dispariția actorului, cei doi au plecat unul după celălalt, lăsând în urmă o poveste de iubire care a impresionat o țară întreagă. Actrița s-ar fi stins din viață în jurul orei 21:50, într-un spital. Avea 80 de ani.

Anca Pandrea s-a stins din viață

Tragica veste a fost anunțată de una dintre prietenele apropiate ale actriței. Aceasta a spus că Anca Pandrea a însemnat enorm pentru oamenii din jurul ei și pentru lumea artistică românească.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești”, se arată în mesaj.

În spatele acestor cuvinte rămâne povestea unei actrițe care și-a dedicat viața artei și care a reușit să lase în urmă personaje și momente care nu vor fi uitate.

Născută la Făgăraș, pe 16 februarie 1946, Anca Pandrea a împlinit 80 de ani în acest an. A urmat studiile de actorie, iar cariera sa a început la Satu Mare. Mai târziu, a ajuns pe scena Teatrului de Comedie din București, unde a jucat alături de mari actori ai României.

A avut apariții în producții precum „De-aș fi… Harap Alb”, „Steaua fără nume”, „Cântecele mării”, „Doctor fără voie”, „Un om în loden”, „Al patrulea gard, lângă debarcader” și „Medalia de onoare”. A fost cunoscută și de publicul mai tânăr datorită rolului Marga din „Numai iubirea”. Cei care au cunoscut-o au vorbit despre talentul și sensibilitatea ei artistică, dar și despre felul în care și-a pus sufletul în fiecare apariție.

„Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă”, se mai arată în mesajul prin care a fost anunțat decesul.

Iurie Darie i-a fost iubire, sprijin și dor

Poate cea mai puternică poveste din viața Ancăi Pandrea a fost cea trăită alături de Iurie Darie. Aproximativ 27 de ani au mers împreună prin viață. Au împărțit scena, au lucrat împreună și și-au construit propriul teatru, „Incomod”. În 2012, însă, totul s-a schimbat.

Iurie Darie a murit pe 9 noiembrie, la vârsta de 83 de ani. Pentru Anca Pandrea, pierderea lui nu a fost o despărțire obișnuită. A fost o rană pe care timpul nu a reușit să o închidă. Actrița a continuat să vorbească despre omul pe care l-a iubit ca și cum acesta ar fi fost încă parte din viața ei.

„N-aș putea să supraviețuiesc fără această putere de a comunica cu el”, a spus atunci Anca Pandrea.

Destinul pare să fi închis acum cercul unei povești care a început cu iubire și a continuat chiar și după moarte. Anca Pandrea a plecat dintre noi, dar amintirea ei rămâne legată nu doar de teatru și de rolurile sale, ci și de devotamentul cu care și-a păstrat iubirea pentru Iurie Darie.

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