Anca Pandrea, de urgență pe mâinile medicilor: “Iura m-a protejat şi…”

La mai bine de o lună după ce a fost externată, pentru că a fost găsită inconștientă într-o baltă de sânge de o vecină, Anca Pandrea a ajuns din nou la spital, unde a primit vești deloc bune din partea medicilor. În prezent, soția lui Iurie Darie se află sub tratament, are un regim alimentar, dar și mai multe interdicții.

Anca Pandrea, din nou la spital: “Iura m-a protejat şi de data asta”

În vârstă de 72 de ani, ea ajuns de urgență pe mâinile medicilor, după ce s-a simțit foarte rău și a mers singură la spital. Și… cum rudele și apropiații s-au speriat foarte rău ultima dată, acum Anca Pandrea le-a ascuns acestora adevărul, spunând că e la sora ei. Într-o declarație emoționantă, actrița a mărturisit cu lacrimi în ochi că a simțit că Iurie Darie i-a fost alături din lumea de dincolo.

“N-am mai vrut să-mi sperii prietenii şi, pentru că am simţit că e ceva în neregulă, m-am dus la spital, unde mi-au zis că ar fi bine să mă internez. Am fost internată la cardiologie, unde mi-au spus că am inima îmbătrânită, că am probleme la o aortă şi că o valvă scapă sânge. Mi-au dat o mulţime de medicamente şi mi-au recomandat să nu mănânc sărat, să nu car greutăţi, să nu stau la soare şi să nu obosesc. Dar vă daţi seama că nu le voi respecta, pentru că dacă nu fac ceva, mă simt neputincioasă”, a povestit Anca Pandrea pentru click.ro.

Îndrăgita artistă trebuie să revină în cabinetul medicului peste 11 zile când va afla cum i-au ieșit analizele.

“Îi promisesem Danei, prietena mea, că poate să îşi facă ziua la mine, ceea ce s-a şi întâmplat. Însă eu n-am stat cu ei, le-am spus că merg la sora mea, care e bolnavă. Vor afla cu ocazia asta şi se vor supăra, însă asta e. L-am avut alături doar pe Iura al meu, pe care mi se părea că îl văd peste tot. Cred că el mi-a ghidat paşii în tot ceea ce făceam şi mă bucuram că-l simţeam aproape, mă bucuram că îi simţeam prezenţa”, a mai spus Anca Pandrea.

Anca Pandrea a avut gânduri suicidale

Actrița a dezvăluit într-un interviu că în ultimul timp a mâncat puțin și a băut mult. În prezent, Anca Pandrea e decisă să lupte ca să învingă problemele medicale, pentru că are o misiune foarte importantă: să termine o carte de scris.

“Eram singura, dar in clipa in care mi-au adus tabloul cu Iura am inceput sa constientizez ce mi s-a intamplat.

Eu nu mai mancam, fumam foarte mult, beam destul de mult. Ajunsesem sa fumez cam patru tigari pe zi, sperand sa ajung la Iura. Dar nu am ajuns la Iura, am ajuns la spital. Sinucidere lenta, nu stiu cum sa o numesc. Mai am…mai am de scris cartea, dar vin si eu acusi! Nu mai am mult si vin, papusa mea! (n.r. catre tabloul cu Iura)”, a spus cu emotie în glas Anca Pandrea în cadrul unui interviu oferit luna trecută la “WOWbiz”.

Mesajul scris pe placa comemorativă de pe casa în care a trăit Iurie Darie

În cadrul unui interviu acordat pe 27 decembrie 2016 în cadrul emisiunii pe care o prezenta Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars, cunoscuta actriță a mărturisit ce a ales să fie scris pe placa comemorativă aflată pe casa în care a locuit împreună cu Iurie Darie. Iubirea dintre Anca Pandrea şi regretatul actor este una care depăşeşte graniţele morţii şi pe care puţini o înţeleg.

“Între anii 1986-2012 a locuit şi a creat celebrul actor de film, teatru şi desenator Iurie Darie – sufletul, viaţa şi iubirea actriţei Anca Pandrea” e mesajul scris pe placa comemorativă de pe casa în care locuiesc soţia regretatului actor şi cei doi câini ai săi.

Anca Pandrea s-a născut pe 16 februarie 1946, în Făgăraș. Actriţa a fost căsătorită cu Iurie Darie. Regretatul actor s-a născut pe 14 martie 1929, în Vadul-Rașcov, Șoldănești, Republica Moldova. Povestea lor de dragoste a durat 26 de ani. Mai exact până pe 9 noiembrie 2012 când Iurie Darie a murit, după ce a suferit un accident vascular.