Anca Pandrea, mărturisiri cutremurătoare: “Sinucidere lentă…”. A avut un vis înfiorător cu Iurie Darie și Stela Popescu

La sfârșitul lunii trecute, Anca Pandrea a reușit să păcălească moartea cu ajutorul celor doi câini ai regretatului Iurie Darie. Înainte cu două zile să i se facă rău în casă, unde a fost găsită într-o baltă de sânge, actrița a avut un vis premonitoriu care a răscolit-o cumplit. Ea și-a visat soțul, dar și pe Stela Popescu. Marea doamnă a teatrului românesc i-a transmis un mesaj soției lui Iurie Darie, care i-a dat fiori atunci. În prezent, ea a înțeles care este, de fapt, semnificația.

Citește și: Anca Pandrea, noi declarații din spital, după ce a fost găsită inconștientă într-o baltă de sânge. Medicii i-au dat vești proaste

Anca Pandrea i-a visat pe Iurie Darie și Stela Popescu în timp ce se țineau de mână

Citește și: Primul soţ al Stelei Popescu, acuzaţii acide la adresa fiicei adoptive a actriței: “Banul este pe primul loc”. Reacția Doinei Maximilian

În cadrul unui interviu oferit recent, actrița a povestit că și-a visat soțul împreună cu Stela Popescu și că se simțeau foarte bine. Regretata artistă i-a spus Ancăi Pandrea în momentul în care ea l-a rugat pe Iurie Darie să vină la ea că trebuie să îl lase în pace, pentru că e obișnuită să stea singură. Dacă atunci a întristat-o visul, acum, soția actorului crede că, de fapt, trebuie să se concentreze mai mult pe lucrurile pe care le are le are de făcut aici, pe pământ.

Citește și: Ce au făcut colegii de scenă ai Stelei Popescu la șase luni de la moartea artistei!

“L-am visat cu 2 zile inainte de accident. Il strigam, iar el era de mana cu Stela Popescu. Zambeau, radeau, si ii spuneam sa vina incoace. Iar ea spunea: «Lasa-l, ca tu esti obisnuita sa stai singura.» Si se tineau de mana.

Uneori privesc tabloul lui si i se schimba expresia ochilor. Si nu doar mie mi se pare, dar si oamenilor care vin in vizita”, a mărturisit actrița în cadrul emisiunii “WOWbiz”.

Citește și: Cine va moșteni averea Ancăi Pandrea, atunci când ea nu va mai fi! Actrița a impus câteva reguli în testament

Anca Pandrea a avut gânduri suicidale

În vârstă de 72 de ani, ea a mai dezvăluit că în ultimul timp a mâncat puțin și a băut mult.În prezent, Anca Pandrea e decisă să lupte ca să învingă problemele medicale, pentru că are o misiune foarte importantă: să termine o carte de scris.

“Eram singura, dar in clipa in care mi-au adus tabloul cu Iura am inceput sa constientizez ce mi s-a intamplat.

Eu nu mai mancam, fumam foarte mult, beam destul de mult. Ajunsesem sa fumez cam patru tigari pe zi, sperand sa ajung la Iura. Dar nu am ajuns la Iura, am ajuns la spital. Sinucidere lenta, nu stiu cum sa o numesc. Mai am…mai am de scris cartea, dar vin si eu acusi! Nu mai am mult si vin, papusa mea! (n.r. catre tabloul cu Iura)”, a mai spus cu emotie în glas Anca Pandrea.

Stela Popescu a fost găsită moartă pe 23 noiembrie 2017



Vă reamintim că regretata artistă s-a stins din viaţă după ce a suferit un atac cerebral vascular. Ea era singură în casă şi nimeni nu a putut să o salveze. Celebra actriţă a fost găsită fără suflare în casa ei din Bucureşti de fiica vitregă, Doina Maximilian. Ea a venit într-un suflet, după ce artista nu i-a răspuns de mai multe ori la telefon. Stela Popescu a fost condusă pe ultimul drum duminică, 26 noiembrie. Regretata actriţă a fost înmormântată la Mănăstirea Cernica, lângă cel de-al doilea soţ, Puiu Maximilian.

Citește și: Anca Pandrea, atac dur la adresa lui Alexandru Arşinel! De ce anume îl acuză actriţa: “E un personaj toxic“

Mesajul scris pe placa comemorativă de pe casa în care a trăit Iurie Darie

În cadrul unui interviu acordat pe 27 decembrie 2016 în cadrul emisiunii pe care o prezenta Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars, cunoscuta actriță a mărturisit ce a ales să fie scris pe placa comemorativă aflată pe casa în care a locuit împreună cu Iurie Darie. Iubirea dintre Anca Pandrea şi regretatul actor este una care depăşeşte graniţele morţii şi pe care puţini o înţeleg.

“Între anii 1986-2012 a locuit şi a creat celebrul actor de film, teatru şi desenator Iurie Darie – sufletul, viaţa şi iubirea actriţei Anca Pandrea” e mesajul scris pe placa comemorativă de pe casa în care locuiesc soţia regretatului actor şi cei doi câini ai săi.

Anca Pandrea s-a născut pe 16 februarie 1946, în Făgăraș. Actriţa a fost căsătorită cu Iurie Darie. Regretatul actor s-a născut pe 14 martie 1929, în Vadul-Rașcov, Șoldănești, Republica Moldova. Povestea lor de dragoste a durat 26 de ani. Mai exact până pe 9 noiembrie 2012 când Iurie Darie a murit, după ce a suferit un accident vascular.