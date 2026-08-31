Cum a cucerit-o Dan Alexa pe Andreea Popescu, de fapt: „N-am cum să-l uit! M-am simțit femeie”

Dan Alexa și Andreea Popescu
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Andreea Popescu a pus pe masă un detaliu care aprinde din nou scandalul din jurul poveștii sale cu Dan Alexa! Fosta dansatoare a Deliei a fost întrebată direct ce a găsit la celebrul antrenor și nu a avut în relația cu Rareș Cojoc. Răspunsul a venit rapid și a fost mai tranșant decât se aștepta oricine.

În cadrul emisiunii „Sosurile lui Măruță”, Cătălin Măruță a pus întrebarea fără menajamente. Ce a avut Dan Alexa și nu a avut Rareș Cojoc? Andreea nu a fugit de răspuns. Bruneta a spus că antrenorul a făcut-o să se simtă femeie și că i-a oferit timpul său, spre deosebire de fostul soț.

„Timp. Faptul că mă făcea să mă simt importantă. Și că mă făcea să simt că trăiesc. Timp și faptul că m-am simțit femeie”, a spus Andreea.

Andreea Popescu nu l-a uitat pe Dan Alexa!

Declarația vine după o perioadă în care viața sentimentală a brunetei a trecut printr-o adevărată furtună. Relația cu Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi, s-a încheiat, iar apropierea de Dan Alexa a devenit unul dintre cele mai comentate capitole.

Măruță a continuat seria întrebărilor și a vrut să afle care dintre cei doi bărbați a fost mai greu de uitat. Andreea a avut însă un răspuns care i-a lăsat pe amândoi în ecuație.

„Cum să-l uit pe fostul soț? N-am cum să-l uit că e în viața mea. Și pe Dan… Stau bine cu memoria, n-am cum să-l uit”, a spus Andreea.

Andreea Popescu

Andreea Popescu

A urmat întrebarea și mai delicată: l-a iubit sau nu pe Dan Alexa? De această dată, bruneta a preferat să păstreze misterul și nu a răspuns. Nici despre motivul pentru care nu și-a asumat public relația cu antrenorul nu a vrut să ofere prea multe explicații, spunând că a fost o decizie luată de comun acord.

Povestea a devenit și mai tensionată după ce au apărut informații despre modul în care Rareș Cojoc ar fi aflat despre apropierea dintre soția sa și Dan Alexa. Comportamentul Andreei s-ar fi schimbat, iar Rareș ar fi început să aibă suspiciuni.

Mai multe surse au povestit, pentru CANCAN.RO, că dansatorul ar fi verificat telefonul soției și ar fi descoperit conversații cu Dan Alexa, despre care s-a spus că ar fi început încă de la sfârșitul lui 2025. De acolo, situația dintre cei doi soți ar fi luat o turnură extrem de tensionată.

Cum a aflat Rareș Cojoc de aventura cu Dan Alexa

Rareș Cojoc ar fi confruntat-o pe Andreea în legătură cu apropierea de antrenor. Potrivit informațiilor apărute atunci, bruneta nu ar fi negat apropierea, iar discuția dintre cei doi ar fi fost una extrem de tensionată. Chiar și așa, dansatorul ar fi încercat să treacă peste episod și să ofere familiei încă o șansă.

Cei doi au încercat să continue relația, iar Andreea ar fi fost de acord să nu se mai întâlnească cu Dan Alexa. Motivul principal ar fi fost cei trei copii. Pentru o perioadă, au reușit să lase impresia că lucrurile se repară.

Cei doi au apărut ulterior împreună inclusiv într-un podcast. Numai că, din declarațiile făcute atunci, tensiunile nu păreau să fi dispărut. Andreea a vorbit despre lipsa timpului petrecut împreună, despre programul încărcat al lui Rareș și despre problemele pe care le-ar fi avut în relația cu socrii. Iar acum, după toate aceste episoade, declarația Andreei despre ceea ce a găsit la Dan Alexa capătă o greutate aparte.

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