Alte două cutremure au avut loc luni seară, în România, după seismul de dimineață. Unde s-au produs și ce magnitudini au avut

Alte două cutremure au avut loc luni seară, în România, după seismul de dimineață. Unde s-au produs și ce magnitudini au avut
Cutremur
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Alte două cutremure au zguduit România în aceasta seară! După seismul produs luni dimineață, pământul a continuat să dea semne de neliniște, iar zona Vrancea a revenit în centrul atenției. Cele două seisme au fost înregistrate la doar câteva minute distanță.

Primul seism din seria de seară a fost înregistrat la ora 20:22 și a avut magnitudinea de 2,2. Cutremurul s-a produs la 19,1 kilometri adâncime, în zona seismică Vrancea.

Alte două cutremure în România!

Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, mișcarea telurică a fost localizată la sud de Focșani, fiind raportată în apropierea mai multor orașe.

„În ziua de 31 august 2026, la ora 20:22:30 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.2, la adâncimea de 19,1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 19 km S de Focșani, 56 km N de Buzău, 85 km S de Bârlad, 88 km S de Galați, 91 km S de Brăila, 94 km E de Sfântu-Gheorghe”, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremure

Cutremure

S-au produs la doar câteva minute distanță

Și seria nu s-a oprit aici. La ora 20:37, un nou cutremur a fost raportat în aceeași zonă. Acesta s-a produs în apropierea localităților Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov. Și de această dată, magnitudinea a fost redusă.

Astfel, într-o singură zi, zona Vrancea a fost zguduită de mai multe mișcări seismice, după cutremurul produs în cursul dimineții.

Deși seismele de seară au fost slabe, succesiunea lor a atras atenția. Vrancea este una dintre principalele zone seismice ale României, iar fiecare nou episod este urmărit cu atenție de specialiști. Până la acest moment, nu au fost raportate victime sau pagube în urma cutremurelor de mică magnitudine înregistrate luni.

VEZI ȘI: A fost cutremur în Vrancea la 7:12. Ce magnitudine a avut seismul

58 de cutremure au lovit aceeași zonă în doar patru ore. Ce magnitudine a avut cel mai puternic seism

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