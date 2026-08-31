Lionel Messi și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei, punând capăt unei cariere internaționale de 21 de ani. Starul argentinian, în vârstă de 39 de ani, a transmis un mesaj emoționant în care a recunoscut că decizia a fost una dificilă, dar că a venit momentul să lase locul unei noi generații.

Messi și-a anunțat decizia luni, 31 august, la aproximativ o lună și jumătate după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale din 2026 în fața Spaniei, potrivit CNN.

Fotbalistul a debutat pentru naționala de seniori în 2005 și pleacă după ce a devenit jucătorul cu cele mai multe selecții și cel mai bun marcator din istoria Argentinei, cu 125 de goluri în 207 meciuri.

Mesajul lui Lionel Messi după retragerea din națională

Messi a recunoscut că despărțirea de echipa națională este una dintre cele mai dificile decizii ale carierei sale.

„A fost o decizie care m-a durut și încă mă doare în adâncul sufletului, dar înțeleg că a venit momentul”, a transmis Lionel Messi.

Starul argentinian a subliniat că a încercat întotdeauna să dea totul pentru națională, inclusiv în anii dificili în care trofeele internaționale păreau să-l ocolească.

„Vă jur că am dat întotdeauna totul, nu doar în ultimii ani, când am câștigat totul, ci și înainte. Am luptat mereu și am lăsat totul pe teren pentru acest tricou. Am dat tot ce aveam. Nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin din urmă niște jucători tineri extraordinari, care merită să fie aici”, a transmis el.

Lionel Messi pleacă după 21 de ani și trei trofee majore

Ultimul meci al lui Messi pentru Argentina a fost finala Cupei Mondiale din 2026, disputată pe 19 iulie. Argentina a fost învinsă cu 1-0 de Spania după prelungiri, ratând astfel șansa de a câștiga al doilea titlu mondial consecutiv.

În ciuda acestui rezultat, Messi părăsește naționala după cea mai de succes perioadă a carierei sale internaționale.

După ani în care Argentina a pierdut mai multe finale, Messi a câștigat primul său trofeu major cu naționala la Copa America 2021.

A urmat cel mai important succes al carierei sale internaționale: Cupa Mondială din Qatar, în 2022. Argentina a învins atunci Franța în finală, iar Messi a ridicat pentru prima dată trofeul mondial. În 2024, Argentina a câștigat din nou Copa America.

La retragere, Messi spune că pleacă împăcat cu ceea ce a realizat alături de colegii săi.

„Plec liniștit și mândru că v-am oferit, alături de colegii mei, momente la care cândva doar visam”, a mai transmis fotbalistul argentinian.

Lionel Messi își încheie astfel cariera internațională după 207 meciuri și 125 de goluri, rămânând atât recordmanul de selecții, cât și cel mai bun marcator din istoria naționalei Argentinei.

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