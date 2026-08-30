Tim Curry nu s-a căsătorit niciodată și și-a ținut viața amoroasă secretă. Cine a fost „marea iubire” a actorului

Tim Curry nu s-a căsătorit niciodată și și-a ținut viața amoroasă secretă. Cine a fost „marea iubire” a actorului
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Tim Curry a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici ai generației sale, însă a reușit să păstreze aproape complet secretă o parte importantă a vieții sale. Actorul, care a murit la vârsta de 80 de ani, nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii, iar de-a lungul carierei a refuzat să dezvăluie identitatea persoanelor cu care a avut relații.

Cu toate acestea, atunci când a fost întrebat cine a fost „marea iubire” a vieții sale, Curry a oferit un răspuns neașteptat, amintește PEOPLE.

Tim Curry, cunoscut în special pentru rolul Dr. Frank-N-Furter din „The Rocky Horror Picture Show”, a murit pe 25 august, la Los Angeles.

Deși cariera sa s-a întins pe parcursul a peste cinci decenii, iar actorul s-a bucurat de celebritate internațională, viața sa sentimentală a rămas în mare parte un mister.

Curry nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. Mai mult, actorul a refuzat în mod constant să vorbească despre identitatea persoanelor pe care le-a iubit.

Ce spunea Tim Curry despre viața sa amoroasă

În memoriile sale, „Vagabond”, publicate în 2025, Tim Curry a recunoscut că a trăit atât experiența iubirii, cât și pe cea a unei inimi frânte. Actorul a precizat însă că nu intenționa să dezvăluie numele persoanelor cu care avusese relații.

„Am fost îndrăgostit și am avut inima frântă, dar nu am de gând să vă spun cine a fost implicat”, scria Curry.

Discreția sa nu era ceva nou. Curry a evitat timp de decenii întrebările despre viața sa sentimentală și a explicat clar că nu considera acest subiect unul despre care publicul avea dreptul să primească explicații.

Într-un interviu acordat publicației The New Yorker în 2025, actorul a fost întrebat dacă faptul că nu a avut copii a fost o alegere.

„A fost pur și simplu ceea ce s-a întâmplat”, a răspuns Curry.

În memoriile sale, Curry a vorbit și despre modul în care celebritatea îi putea afecta relațiile personale. Actorul considera că faima putea complica apropierea dintre oameni și putea face dificilă diferențierea între relațiile autentice și cele influențate de statutul său.

Cine a fost „marea iubire” a lui Tim Curry

În ciuda discreției sale, Tim Curry a oferit cândva un răspuns memorabil atunci când a fost întrebat despre marea iubire a vieții sale.

Într-un interviu din 2019, actorului i s-a cerut să spună cine a fost „iubirea vieții lui”. Răspunsul său a fost surprinzător: „Miss Piggy”.

Curry a lucrat alături de celebrul personaj Muppet în filmul „Muppet Treasure Island”, lansat în 1996, în care actorul l-a interpretat pe Long John Silver.

Răspunsul era, evident, unul în glumă și nu a oferit niciun indiciu despre relațiile sale reale. A rămas însă unul dintre puținele momente în care Curry a acceptat să răspundă unei întrebări despre „marea iubire” a vieții sale.

Până la sfârșitul vieții, actorul și-a păstrat discreția în privința relațiilor sentimentale și nu a făcut publică identitatea persoanelor de care a fost îndrăgostit.

CITEȘTE ȘI:

A murit Tim Curry, cunoscut pentru rolurile din „IT” și „Singur acasă 2”. Actorul avea 80 de ani

Ce avere avea Tim Curry, de fapt. Cine ar putea să o moștenească

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce nu lipsește niciodată din bagajul Regelui Charles. Obiectele pe care le ia cu el
Ce nu lipsește niciodată din bagajul Regelui Charles. Obiectele pe care le ia cu el
Ultimele ore ale lui Meghan și Harry la Montecito! Cu cine și-au petrecut weekendul înainte de marea mutare
Ultimele ore ale lui Meghan și Harry la Montecito! Cu cine și-au petrecut weekendul înainte de marea mutare
Ice Spice și-a etalat burta de gravidă și fanii au mușcat momeala! Care este adevărul?
Ice Spice și-a etalat burta de gravidă și fanii au mușcat momeala! Care este adevărul?
Busy Philipps a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală rară. Actrița din „Dawson’s Creek” a trecut prin două operații
Busy Philipps a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală rară. Actrița din „Dawson’s Creek” a trecut prin două operații
Fanii lui Harry Jowsey cred că au aflat cine este femeia misterioasă de care s-a îndrăgostit! Tânăra este un model celebru
Fanii lui Harry Jowsey cred că au aflat cine este femeia misterioasă de care s-a îndrăgostit! Tânăra este un model celebru
Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge
Mediafax
Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge
Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”
Gandul.ro
Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Un director a evacuat 900 de elevi cu câteva minute înainte de dezastrul din Nepal
Adevarul
Un director a evacuat 900 de elevi cu câteva minute înainte de dezastrul din Nepal
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Ușor și ieftin. Îndepărtează calcarul de la duș fără produse chimice
Mediafax
Ușor și ieftin. Îndepărtează calcarul de la duș fără produse chimice
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani: „Am avut vise premonitorii”
Click.ro
Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani: „Am avut vise premonitorii”
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Digi 24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
Promotor.ro
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
Zile de cumpănă pentru România. Mărturia unui diplomat francez
Descopera.ro
Zile de cumpănă pentru România. Mărturia unui diplomat francez
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”
Gandul.ro
Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.