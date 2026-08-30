Tim Curry nu s-a căsătorit niciodată și și-a ținut viața amoroasă secretă. Cine a fost „marea iubire” a actorului

Tim Curry a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici ai generației sale, însă a reușit să păstreze aproape complet secretă o parte importantă a vieții sale. Actorul, care a murit la vârsta de 80 de ani, nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii, iar de-a lungul carierei a refuzat să dezvăluie identitatea persoanelor cu care a avut relații.

Cu toate acestea, atunci când a fost întrebat cine a fost „marea iubire” a vieții sale, Curry a oferit un răspuns neașteptat, amintește PEOPLE.

Tim Curry, cunoscut în special pentru rolul Dr. Frank-N-Furter din „The Rocky Horror Picture Show”, a murit pe 25 august, la Los Angeles.

Deși cariera sa s-a întins pe parcursul a peste cinci decenii, iar actorul s-a bucurat de celebritate internațională, viața sa sentimentală a rămas în mare parte un mister.

Curry nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. Mai mult, actorul a refuzat în mod constant să vorbească despre identitatea persoanelor pe care le-a iubit.

Ce spunea Tim Curry despre viața sa amoroasă

În memoriile sale, „Vagabond”, publicate în 2025, Tim Curry a recunoscut că a trăit atât experiența iubirii, cât și pe cea a unei inimi frânte. Actorul a precizat însă că nu intenționa să dezvăluie numele persoanelor cu care avusese relații.

„Am fost îndrăgostit și am avut inima frântă, dar nu am de gând să vă spun cine a fost implicat”, scria Curry.

Discreția sa nu era ceva nou. Curry a evitat timp de decenii întrebările despre viața sa sentimentală și a explicat clar că nu considera acest subiect unul despre care publicul avea dreptul să primească explicații.

Într-un interviu acordat publicației The New Yorker în 2025, actorul a fost întrebat dacă faptul că nu a avut copii a fost o alegere.

„A fost pur și simplu ceea ce s-a întâmplat”, a răspuns Curry.

În memoriile sale, Curry a vorbit și despre modul în care celebritatea îi putea afecta relațiile personale. Actorul considera că faima putea complica apropierea dintre oameni și putea face dificilă diferențierea între relațiile autentice și cele influențate de statutul său.

Cine a fost „marea iubire” a lui Tim Curry

În ciuda discreției sale, Tim Curry a oferit cândva un răspuns memorabil atunci când a fost întrebat despre marea iubire a vieții sale.

Într-un interviu din 2019, actorului i s-a cerut să spună cine a fost „iubirea vieții lui”. Răspunsul său a fost surprinzător: „Miss Piggy”.

Curry a lucrat alături de celebrul personaj Muppet în filmul „Muppet Treasure Island”, lansat în 1996, în care actorul l-a interpretat pe Long John Silver.

Răspunsul era, evident, unul în glumă și nu a oferit niciun indiciu despre relațiile sale reale. A rămas însă unul dintre puținele momente în care Curry a acceptat să răspundă unei întrebări despre „marea iubire” a vieții sale.

Până la sfârșitul vieții, actorul și-a păstrat discreția în privința relațiilor sentimentale și nu a făcut publică identitatea persoanelor de care a fost îndrăgostit.

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