Când va avea loc echinocțiul de toamnă în 2026. Data exactă la care începe toamna astronomică

Când va avea loc echinocțiul de toamnă în 2026. Data exactă la care începe toamna astronomică
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O privire rapidă asupra calendarului arată că începutul toamnei se apropie, iar finalul lunii septembrie marchează momentul echinocțiului de toamnă, când durata nopții începe să o depășească pe cea a zilei.

Echinocțiul de toamnă din acest an este programat pentru 23 septembrie, la ora 03:05. Atunci, din punct de vedere astronomic, începe oficial toamna, momentul fiind definit de trecerea Soarelui peste ecuatorul ceresc. După acest punct, lumina zilei scade treptat, iar nopțile devin tot mai lungi până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

Data exactă la care începe toamna astronomică

Pe lângă echinocțiu, toamna aduce și schimbarea orei. România va trece la ora de iarnă în noaptea dintre 24 și 25 octombrie, când ora 04:00 va deveni ora 03:00. Revenirea la ora de vară va avea loc abia în primăvara anului viitor, în noaptea de 28 spre 29 martie.

Fenomenul echinocțiului apare atunci când longitudinea astronomică a Soarelui atinge 180 de grade, ceea ce indică trecerea acestuia din emisfera nordică în cea sudică. În jurul amiezii, în zona țării noastre, Soarele se va afla la aproximativ 45 de grade deasupra orizontului.

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Azi începe toamna cu adevărat! Cum ne afectează echinocţiul de toamnă

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