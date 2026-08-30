Un român din Italia a cumpărat o mașină pentru concedii. A condus-o doar 50 de kilometri în trei ani

Un român stabilit în Italia a ajuns în atenția publicului după ce a prezentat, într-un videoclip devenit viral, situația neobișnuită a autoturismului pe care îl cumpărase pentru concediile petrecute în România.

Mașina, achiziționată în urmă cu trei ani și lăsată în curtea casei din țară, a fost folosită în tot acest timp doar pentru aproximativ 50 de kilometri.

Un român din Italia a cumpărat o mașină pentru concedii

Pentru mulți români din diaspora, ideea de a cumpăra un autoturism dedicat vacanțelor în România pare o soluție practică, mai ales pentru a evita costurile ridicate ale închirierilor, notează Libertatea. Proprietarul a explicat că a dorit să nu depindă de nimeni atunci când revine acasă, însă planul s-a transformat rapid într-o investiție care nu și-a justificat cheltuielile.

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, bărbatul a arătat starea în care a ajuns vehiculul după trei ani de staționare continuă, descriindu-l cu autoironie drept „un monument al diasporei”.

A condus-o doar 50 de kilometri în trei ani

El a povestit că, deși intenția inițială era să economisească bani evitând închirierea unei mașini, realitatea a fost diferită:

„Am zis să nu mai închiriez, căci e scump. Acum regret. Mașina stă de doi ani, nu am mai mișcat-o deloc. Plătesc asigurare, parcare, impozit și acum mă gândesc serios s-o duc la fier vechi, căci mă costă reparația mai mult decât valoarea ei”.

Deși autoturismul nu a fost utilizat aproape deloc, proprietarul a continuat să achite impozitul anual, polița RCA, ITP-ul și alte costuri minime de întreținere. Specialiștii atrag atenția că o perioadă lungă de staționare poate afecta grav un vehicul: bateria se descarcă și se deteriorează, anvelopele se pot deforma, sistemul de frânare se poate bloca, iar garniturile și lichidele din motor se degradează în timp.

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