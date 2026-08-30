„Ochii lui Dumnezeu”, minunea din Bulgaria care îi uimește pe turiști. Ce ascunde peștera de milioane de ani

„Ochii lui Dumnezeu”, minunea din Bulgaria care îi uimește pe turiști. Ce ascunde peștera de milioane de ani
Peștera Devetashka
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În Bulgaria există o minune ascunsă, un loc care pare desprins dintr-un film SF! Puțini își imaginează ce se ascunde în mijlocul naturii, iar cei care ajung aici au parte de o priveliște care le rămâne mult timp în minte. Locul a devenit una dintre atracțiile spectaculoase ale țării, însă povestea din spatele lui este și mai surprinzătoare.

Este vorba despre Peștera Devetashka, aflată în apropiere de Lovech, la doar doi kilometri de localitatea Devetaki. Deși din exterior nu ai bănui ce te așteaptă, odată ajuns în interior, dimensiunile grotei schimbă complet perspectiva.

Marea surpriză se află chiar deasupra. Tavanul peșterii este perforat de șapte deschideri naturale, iar prin acestea pătrunde lumina zilei. Razele soarelui ajung în încăperile subterane și creează un tablou spectaculos.

„Ochii lui Dumnezeu”, minunea din Bulgaria care îi uimește pe turiști

Tocmai aceste „ferestre” uriașe au făcut ca locul să fie asociat cu numele de „Ochii lui Dumnezeu”. Peștera mai este cunoscută și sub denumirile Maarata și Oknata. Iar când lumina cade în interior, înțelegi imediat de ce această grotă a devenit atât de cunoscută. Devetashka nu este o grotă obișnuită.

Peștera Devetashka

Peștera Devetashka

Peștera are aproximativ doi kilometri lungime, iar zona de la intrare este uriașă. Înălțimea ajunge la aproximativ 60 de metri, iar în anumite puncte tavanul se află la aproape 100 de metri deasupra solului. Practic, odată ce pășești în interior, ai în față un spațiu care pare imposibil de încăput într-un asemenea loc.

Dar adevărata aventură abia după intrare începe. După aproximativ 200 de metri, Devetashka se desparte în două. Într-o parte, apa își croiește drum prin subteran. Un mic râu traversează zona și formează lacuri și cascade de mici dimensiuni înainte de a ajunge în râul Osam.

În cealaltă parte, atmosfera se schimbă complet. Zona este mai uscată și mai caldă și ascunde mai multe camere, traseul ajungând până la o încăpere circulară numită Altarul. Stalactitele, stalagmitele, arcadele și cupolele naturale întregesc decorul. Aici au locuit oameni acum aproximativ 70.000 de ani Dacă peisajul este impresionant, istoria locului este și mai spectaculoasă.

Cercetările arheologice au scos la iveală dovezi ale prezenței umane datând de aproximativ 70.000 de ani. Devetashka a fost folosită în mai multe perioade istorice, iar în interior au fost descoperite numeroase artefacte. Printre acestea se află vestigii importante din perioada neolitică.

În anii 1950, peștera a fost cercetată intens, inclusiv în contextul unui proiect care urmărea transformarea sa într-un depozit.

Sylvester Stallone și Jean-Claude Van Damme au filmat aici

Și acum vine partea care a făcut locul cunoscut în întreaga lume. Peștera Devetashka a fost folosită ca decor pentru „The Expendables 2”, filmul de acțiune în care apar Sylvester Stallone și Jean-Claude Van Damme.

O scenă spectaculoasă a fost filmată chiar aici. Un avion se prăbușește în ascunzătoarea personajului interpretat de Van Damme, iar decorul natural al peșterii oferă scenei un aspect impresionant. Faima peliculei a pus și mai mult reflectorul pe această atracție naturală din Bulgaria.

Filmările nu au trecut fără controverse. Activitatea desfășurată în peșteră a stârnit îngrijorări privind efectele asupra mediului subteran, în special asupra liliecilor care își au habitatul aici. Astfel, locul care a atras echipe de filmare și turiști din diferite țări a devenit și un exemplu al modului în care un obiectiv spectaculos trebuie protejat.

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