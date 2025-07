Păcăleală de 430€ pe noapte. Ce cameră a primit un turist român, într-un hotel 5* din Bulgaria

Nu mai este un secret că mulți români aleg să își petreacă vacanțele în Bulgaria, fiind o destinație cu plaje frumoase, aproape de țara noastră. Totuși, unii turiști nu au avut experiențe tocmai plăcute. Un român care a mers la un hotel de 5 stele din Nisipurile de Aur a împărtășit problemele cu care s-a confruntat. Deși a plătit 430 de euro pe noapte, condițiile au lăsat de dorit.

Mulți români și-au stabilit deja concediile pentru vara aceasta. În timp ce unii oameni aleg să se bucure de litoralul românesc, alții preferă să plece peste hotare. Bulgaria ste una dintre destinațiile preferate de turiști, însă nu toți turiștii au parte de experiențe plăcute.

Citește și: Cât costă o cameră la mare, cu aer condiționat și balcon. Românii scot mai mulți bani din buzunar

Recent, un român s-a plâns de experiența de care a avut parte la Nisipurile de Aur. Mai exact, acesta a făcut o postare pe un forum destinat celor care merg în vacanță în Bulgaria. Turistul a postat o fotografie în care se observă condițiile precare din camera de hotel. Potrivit mesajului scris în dreptul imaginii, unitatea de cazare a fost lăudată de mai mulți influenceri în mediul online.

Hotelul despre care a povestit turistul este de 5 stele ultra-all-inclusive din Nisipurile de Aur, iar prețurile nu sunt deloc mici. Românul a plătit 430 de euro, adică peste 2.000 de lei, pentru o noapte de cazare, pentru doi adulți și un copil.

Așadar, familia se aștepta să aibă parte de condiții bune, însă s-au confruntat cu probleme neașteptate. Mai mult decât atât, turistul a susținut că personalul hotelului a avut o atitudine nepotrivită. Timp de două ore, românii s-au chinuit să schimbe camera cu una potrivită prețului plătit.

„Nu este posibil la 5 stele premium, unde am plătit 430 de euro pe noapte doi adulți și un copil să oferi asemenea condiții. Camera pe care am primit-o noi, din păcate, așa arată. După ce au ridicat tonul la noi, ne-au amenințat și după două ore de stres și nervi am reușit să ne cazăm într-o cameră fără probleme”, a mai spus românul.