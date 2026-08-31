Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie după șase ani petrecuți în Statele Unite, însă nu ar trebui să se aștepte ca Familia Regală să le vină în ajutor dacă revenirea lor provoacă noi probleme.

Surse apropiate Palatului și citate de Radar Online susțin că familia regală britanică ar fi decis să adopte o strategie pe termen lung și să nu intervină pentru a-i „salva” pe Ducii de Sussex în cazul în care lucrurile nu merg conform planului.

„Harry și Meghan se gândesc doar la următoarele cinci sau zece minute. Ei trăiesc și acționează în prezent. Familia Regală nu se gândește la săptămâna viitoare, ci la următorii 10 sau 20 de ani. Atât de departe privesc în viitor. Ei conduc acea instituție, acea familie, ca pe o afacere importantă. Pentru că, de fapt, este o afacere. Așa că nu urmăresc un câștig rapid”, a declarat expertul în familia regală Rob Shuter în podcastul „The Nerve”.

Acesta spune că Familia Regală intenționează să joace „pe termen lung” în relația cu Harry și Meghan.

Familia Regală știe că presa este interesată de revenirea lui Harry în țară

Palatul s-ar aștepta ca revenirea cuplului să genereze un val uriaș de interes din partea presei britanice și ca fiecare apariție sau decizie a celor doi să ajungă în centrul atenției.

Strategia Familiei Regale ar fi însă aceea de a aștepta ca interesul să se diminueze în timp, fără să intre într-o confruntare publică cu Ducii de Sussex.

Potrivit sursei, membrii Familiei Regale nu ar intenționa nici să intervină dacă Harry și Meghan ajung să se confrunte cu probleme în urma revenirii lor în Marea Britanie.

Cu alte cuvinte, cei doi ar urma să fie lăsați să-și gestioneze singuri eventualele dificultăți.

„Mi s-a spus că Familia Regală pur și simplu îi va lăsa în pace. Îi va lăsa să facă ce vor. Pur și simplu îi va lăsa”, a spus Shuter despre atenția mediatică de care va avea parte cuplul.

Harry și Meghan ar putea domina presa britanică o perioadă

Familia Regală ar fi conștientă că întoarcerea Ducilor de Sussex reprezintă una dintre cele mai importante povești pentru presa britanică și că Harry și Meghan vor ocupa o perioadă îndelungată primele pagini.

Sursele citate de RadarOnline susțin însă că Palatul consideră că această atenție nu va dura la nesfârșit.

Harry și Meghan au părăsit Marea Britanie în 2020 și au renunțat la rolurile de membri activi ai Familiei Regale, stabilindu-se ulterior în California.

Revenirea lor după șase ani nu schimbă acest statut. Cei doi intenționează să-și construiască o viață privată în Marea Britanie și nu vor reveni la îndatoririle regale.

Regele Charles ar fi deschis unei apropieri de Harry

În ciuda acestei strategii de neimplicare, relația dintre Harry și tatăl său pare să se fi îmbunătățit. Regele Charles a fost informat despre planurile familiei de a reveni în Marea Britanie și s-ar fi arătat deschis către posibilitatea de a petrece mai mult timp, în privat, cu Harry, Meghan și nepoții săi.

O eventuală apropiere personală nu înseamnă însă și revenirea Ducilor de Sussex în structura oficială a monarhiei. Relația dintre Harry și fratele său, Prințul William, rămâne tensionată.

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