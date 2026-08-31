El este tânărul găsit înecat în Marea Neagră, în stațiunea Costinești. Florin Isaincu avea doar 22 de ani

Ceea ce trebuia să fie o vacanță reușită pe litoralul românesc s-a transformat într-o nenorocire pentru o familie din Botoșani. Sebastian Florin Isaincu, un tânăr de 22 de ani, a fost găsit înecat în Marea Neagră, în stațiunea Costinești, sâmbătă seară, 29 august 2026.

Alarma la 112 a fost dată sâmbătă seară, în jurul orei 19:00, când mai mulți turiști au sesizat că în apa mării, în zona localității Costinești, a fost descoperit trupul unei persoane. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia și criminaliști, care au început verificările pentru identificarea victimei.

Sebastian Florin petrecea ultimele zile de vară pe litoral

Ulterior, autoritățile au stabilit că este vorba despre Sebastian Florin Isaincu, un tânăr de 22 de ani din Botoșani, care se afla în vacanță pe litoral, împreună cu mai mulți prieteni. Nimic nu avea să prevestească tragedia care avea să se petreacă. Tânărul s-ar fi aventurat în mare în zona Golfului francez, o plajă nesupravegheată.

Din primele verificări, anchetatorii nu au descoperit urme vizibile de violență pe trupul tânărului. Cadavrul a fost transportat la IML pentru efectuarea autopsiei, urmând ca medicii legiști să stabilească exact cauza decesului și circumstanțele în care s-a produs tragedia. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

„În urma investigațiilor efectuate de către polițiști, a fost identificată persoana în cauză, respectiv un tânăr, de 22 de ani. De asemenea, din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență. În cauză, se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

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