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Tragedie în Bihor! Un adolescent de 15 ani a murit înecat. Tânărul ieșise la scăldat alături de un prieten

De: Alina Drăgan 25/06/2026 | 14:49
Tragedie în Bihor! Un adolescent de 15 ani a murit înecat. Tânărul ieșise la scăldat alături de un prieten
Un adolescent de 15 ani a murit a murit înecat /Foto: ISU Crișana
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Tragedie în Bihor! Un adolescent în vârstă de numai 15 ani s-a stins din viață după ce s-a înecat în Balta de la Șimian. Acesta ieșise la scăldat alături de încă un prieten, însă nu a mai reușit să iasă la mal. Alarma a fost dată imediat, însă, în ciuda intervenției rapide, pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic.

Tragedia a avut loc miercuri, 24 iunie. Băiatul intrase în apă împreună cu un prieten de aceeași vârstă, însă doar unul dintre ei a reușit să mai ajungă la mal. Balta de la Șimian este amenajată ca iaz piscicol, nefiind recomandată pentru scăldat.

Un adolescent de 15 ani a murit înecat

Cei doi adolescenți au mers împreună la scăldat. Aceștia au intrat în apă, însă în scurt timp distracția s-a terminat. Doar unul dintre cei doi a mai ieșit la mal. În urma celor întâmplate, un martor a dat imediat alarma. În jurul orei 18:20, prin apel la 112, o persoană a anunțat că doi adolescenți au intrat în apă, însă doar unul a mai ieșit.

„În cursul acestei zile, în jurul orei 18:20, o persoană a apelat numărul unic 112, sesizând Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Crişana» al judeţului Bihor cu privire la faptul că doi adolescenţi au intrat în apa Bălţii de la Şimian, iar doar unul dintre aceştia, în vârstă de 15 ani, potrivit informaţiilor furnizate de apelantă, a mai ieşit la mal”, au transmis reprezentanții ISU Bihor.

La locul tragediei au intervenit echipaje de la Stația de Pompieri Valea lui Mihai și Detașamentul de Pompieri Marghita, scafandri ai Detașamentului 2 Oradea, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Salvatorii au început imediat căutările în apă, folosind o ambarcațiune și echipamente speciale pentru intervenții în mediul acvatic.

După minute bune de căutări, trupul neînsuflețit al adolescentului a fost găsit la aproximativ 8 metri de mal, la o adâncime de aproape 3 metri. Din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, medicul prezent la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața și a fost declarat decesul.

„Ajunşi la locul indicat de apelantă, pompierii au procedat la căutarea adolescentului dispărut sub apă, cu ajutorul ambarcaţiunii, echipamentelor şi accesoriilor specifice intervenţiilor de căutare-salvare din mediul acvatic, găsindu-l la aproximativ 8 metri de mal, la o adâncime de circa 3 metri”, au precizat pompierii.

În urma celor întâmplate, reprezentanții ISU Bihor au tras un semnal de alarmă. Astfel de decese au loc în fiecare vară, când temperaturile ridicate îi determină pe oameni să meargă la scăldat în tot felul de locuri. Autoritățile le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locurile neamenajate și nesupravegheate, unde adâncimea apei și condițiile de înot pot deveni extrem de periculoase în doar câteva clipe.

 

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