Test de perspicacitate | Tractorul din stânga și cel din dreapta par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!

Test de perspicacitate | Tractorul din stânga și cel din dreapta par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!
Test de perspicacitate | Tractorul din stânga și cel din dreapta par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!
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Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de perspicacitate interesant.

Testele de perspicacitate sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte apreciate de public. Printre cele mai populare sunt de tipul iluziilor optice, numere sau cuvinte lipsă ori cu imagini unde există diferențe, precum cel de azi.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, rezolvând frecvent astfel de exerciții, pe termen lung se pot observa beneficii incredibile. Mai mult decât atât, testul de astăzi îți pune la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea analitică și spontaneitatea.

Test de perspicacitate | Tractorul din stânga și cel din dreapta par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de perspicacitate. Testul de azi îți pune mintea la contribuție, la fel și spontaneitatea. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu este să privești cu atenție imaginile și să identifici cele trei diferențe, în maximum 11 secunde. Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să vezi din prima cele trei diferențe: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi rezolvarea. Așadar, prima diferență care se poate observa este la remorca tractorului. În imaginea din stânga este în dungi, în timp ce cea din dreapta este simplă.

A doua deosebire este la partea din față a tractorului și asta pentru că în partea stângă există o porțiune neagră, iar în dreapta este integral roșie. Ultima diferență este la roată, în partea stângă fiind mai mare decât în imaginea din dreapta.

Test de perspicacitate | Tractorul din stânga și cel din dreapta par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!

Test de perspicacitate | Tractorul din stânga și cel din dreapta par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!

Dacă te-ai întrebat cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: TEST IQ | Identificați singurul număr din imagine diferit de 89! Geniile reușesc în maximum 6 secunde

Test IQ exclusiv pentru genii | 2 + 5 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

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