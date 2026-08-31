Ce face Zed atunci când nu turează motoarele prin Capitală. „Regele Șoselelor” știe când e cazul să tragă pe dreapta pentru o mică pauză

Când nu turează motoarele bolizilor de sute de mii de euro și nu face senzație printre pasionații de mașini, Zed știe și să tragă pe dreapta pentru o masă bună! CANCAN.RO l-a surprins pe „Regele Șoselelor” într-o ipostază mult mai relaxată decât ne-a obișnuit. Acesta și-a făcut apariția într-un loc frecventat de bucureșteni, în compania soției sale, Alina, dar și a unui amic. Ce au făcut cei trei și cum a decurs întâlnirea, aflați în rândurile de mai jos!

Silviu Zaharia, cunoscut de public drept Zed, este unul dintre cei mai cunoscuți pasionați de mașini de lux din România. De-a lungul timpului, „Regele Șoselelor” a atras toate privirile cu aparițiile sale spectaculoase și cu bijuteriile pe patru roți pe care le-a condus sau prezentat fanilor. CANCAN.RO l-a surprins într-o ipostază complet diferită de cea în care îl vedem de obicei. De această dată, vedeta imaginilor noastre nu a fost garajul milionarului, ci… masa de prânz!

„Regele Șoselelor” a schimbat asfaltul pe… farfurie!

Zed și-a făcut apariția la Frudisiac alături de soția sa, Alina, și un amic. Cei trei s-au așezat la terasa localului și au profitat de o zi frumoasă pentru o întâlnire relaxată, departe de agitația traficului bucureștean.

Dacă în trecut CANCAN.RO l-a surprins pe afacerist în diverse apariții în care mașinile și stilul extravagant erau personajele principale, de data aceasta decorul a fost unul mult mai liniștit. Zed a lăsat, cel puțin pentru câteva ore, caii-putere în garaj și s-a concentrat pe lucrurile simple… companie bună, conversație și ceva de mâncare.

La masă, discuțiile au curs firesc, iar cei trei s-au bucurat de timpul petrecut împreună. Atmosfera a fost una relaxată, fără grabă și fără vreo urmă de „boss mode”-ul pe care Zed îl mai afișează uneori prin aparițiile sale mondene.

Nici soția lui Zed nu a trecut neobservată. Alina a ales pentru ieșirea de zi o ținută cât se poate de lejeră, perfectă pentru o masă în oraș. Cu o șapcă, o bluză oversized și un look sport-casual, partenera „Regelui Șoselelor” a lăsat deoparte aparițiile glamour.

Cei care au urmărit-o pe Alina de-a lungul timpului știu că aceasta poate adopta stiluri complet diferite, în funcție de context. De la apariții sofisticate, până la ținute simple, soția lui Zed pare că știe exact când să schimbe registrul. Iar pentru prânzul de la Frudisiac, alegerea a fost pentru confort.

Chelnerul a venit cu farfuriile, iar gașca s-a pus pe treabă

După ce au stat la povești, momentul cel mai important al întâlnirii și-a făcut, evident, apariția… mâncarea! Chelnerul a venit la masă cu farfuriile, iar cei trei și-au întrerupt pentru scurt timp discuțiile pentru a se concentra asupra preparatelor.

Zed a fost extrem de relaxat în compania celor doi, iar întreaga întâlnire a avut aerul unei pauze binemeritate din programul de zi cu zi. Doar o masă între apropiați. Sau, mai bine zis, o zi în care „Regele Șoselelor” ne-a arătat că nu trăiește doar cu piciorul pe accelerație!

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