Milionarul Zed, surprins dansând pe manele în Centrul Vechi! Imaginile au devenit virale

Dacă până acum era văzut doar la volanul unor bolizi de sute de mii de euro sau în vacanțe de lux, de această dată ZED a bifat o apariție pe care nimeni nu o anticipa. Celebrul milionar, cunoscut drept „Regele roților”, a fost surprins într-un moment care a făcut instant înconjurul TikTok-ului.

Fără gardă de corp, fără anturaj și fără vreo urmă de inhibiție, afaceristul a început să danseze pe manele în Centrul Vechi, spre uimirea tuturor celor care l-au văzut.

Nu se știe dacă ieșise la o simplă plimbare sau dacă avea programată o întâlnire în zonă. Cert este că, în momentul în care manelele au început să răsune dintr-un local, milionarul parcă a uitat de tot ce era în jur.

ZED s-a „rupt” pe manele în Centrul Vechi

În doar câteva secunde, ZED a intrat în filmul lui. A început să danseze relaxat, fără să-i pese că zeci de oameni îl priveau și îl filmau. În imaginile devenite virale apare singur, complet absorbit de muzică, în timp ce își vede liniștit de momentul lui de distracție.

Îmbrăcat extrem de simplu, cu pantaloni scurți bleu, tricou alb și adidași albi, afaceristul a renunțat pentru câteva minute la imaginea luxoasă cu care și-a obișnuit urmăritorii. Imaginile au strâns rapid mii de vizualizări, iar internauții nu au ratat ocazia să comenteze momentul. Unii au făcut glume, alții au spus că ZED este unul dintre puținii oameni care nu ține cont de părerile celor din jur.

„Degeaba, a fost clientul meu pe uber si n-a lasat tips..” „Păi se știe, toți milionarii ascultă muzică simfonică !” „A uitat lumea cum e sa te distrezi fara sa te iti pese de ce zice lumea.” „A nins la el.” „Prima oarăpe zăpada.” „Sistemul teleghidat!”, sunt comentariile internauților.

Cum a ajuns milionar

Dincolo de aparițiile extravagante și pasiunea pentru supermașini, ZED, pe numele său Silviu Zaharia, și-a construit averea în urma unei întâmplări pe care mulți ar numi-o lovitura vieții. În urmă cu aproximativ zece ani, a comandat din China un transport de jante în valoare de aproximativ 50.000 de euro. Marfa a ajuns cu numeroase defecte, însă furnizorul i-a returnat integral banii și i-a permis să păstreze produsele.

În loc să renunțe, ZED a reparat jantele și le-a vândut, transformând ceea ce părea o pierdere într-un profit important. A continuat să investească, comenzile au devenit tot mai mari, iar afacerea s-a transformat într-un adevărat imperiu.

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